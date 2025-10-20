Alianza Lima sigue afinando detalles para el inicio de su participación en la Liga Peruana de Vóleibol Femenino, y esta vez lo hizo desde los despachos. A pocos días de su debut, el club blanquiazul informó que logró llegar a un acuerdo con la Federación Peruana de Vóley (FPV) para modificar el horario de su primer partido del torneo, el cual originalmente coincidía con los preparativos de la esperada ‘Noche Blanquiazul’. El cambio fue confirmado mediante un comunicado oficial difundido en las redes del club y de la propia federación, demostrando la coordinación entre ambas instituciones para evitar cruces logísticos en el calendario deportivo.

El anuncio fue recibido con entusiasmo por los hinchas aliancistas, quienes esperaban una solución que permitiera disfrutar de ambos eventos sin contratiempos. El cuadro íntimo disputará su primer encuentro frente a Kazoku No Perú, y tras la reprogramación, el choque quedó pactado para el domingo 26 de octubre a las 3:30 p.m. en el Coliseo Miguel Grau del Callao, dos horas antes de lo inicialmente previsto. De esta forma, se garantizará que el debut blanquiazul no interfiera con el evento principal de presentación de su plantel.

El comunicado conjunto de la FPV y Alianza Lima destacó el espíritu de cooperación mostrado durante las conversaciones. En el documento se indica que ambas partes “reafirman su disposición de seguir trabajando de manera articulada, priorizando el bienestar y la promoción del vóleibol peruano”. Además, se subraya que el cambio de horario busca facilitar el normal desarrollo de la jornada deportiva y fortalecer el compromiso de ambas instituciones con el crecimiento del torneo nacional.

Desde el entorno aliancista, la noticia fue vista como una muestra de respeto hacia su hinchada, que suele llenar los coliseos cada vez que el equipo femenino salta a la cancha. La coincidencia de fechas con la tradicional ‘Noche Blanquiazul’ había generado preocupación, pues se temía que la atención del público se dividiera entre ambos eventos. Con esta reprogramación, el club podrá ofrecer una experiencia completa tanto en el vóleibol como en su espectáculo de presentación.

El cuadro victoriano viene preparando un elenco competitivo para esta temporada, con la mira puesta en pelear los primeros lugares del campeonato. El equipo, que combina juventud y experiencia, buscará mantener la hegemonía que ha logrado construir en los últimos años dentro del circuito nacional. El debut ante Kazoku No Perú será una buena prueba para medir el nivel con el que inicia esta nueva campaña.

El ambiente en La Victoria es de optimismo. Las jugadoras se encuentran concentradas en su preparación para el estreno, mientras los hinchas aguardan con expectativa el doble fin de semana blanquiazul: primero, la fiesta de presentación del equipo; y luego, el esperado debut en el Miguel Grau.

Finalmente, Alianza Lima reafirmó en su comunicado que seguirá apostando por el desarrollo del vóleibol femenino en el país, destacando el esfuerzo conjunto con la FPV para fortalecer la disciplina. Con la nueva programación confirmada, el cuadro íntimo ya tiene todo listo para iniciar su participación en el torneo con la motivación de siempre y el aliento de su fiel hinchada.

