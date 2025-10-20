En medio de varios rumores y cuestionamientos sobre su continuidad, Néstor Gorosito tomó la palabra para confirmar que su renovación en Alianza Lima ya está más que sentenciada. Previo al inicio del partido con Sport Huancayo, confesó que los papeles ya se han firmado con el club y que se ha sentido muy respaldado por la dirigencia, a pesar de la eliminación de la Copa Sudamericana y de estar lejos en la lucha por el título nacional.

La confirmación llegó en un momento clave para el cuadro victoriano, que atraviesa una etapa de evaluación general tras una temporada irregular. Pese a los altibajos deportivos, el entrenador argentino parece que logró convencer a la directiva con su trabajo y con la estabilidad que ha intentado transmitir dentro del vestuario.

“Yo no entro mucho en el circo y se han comentado muchas mentiras durante este tiempo. Seguramente esta semana que viene se firmará todo. A nosotros nos dieron el contrato, lo hemos firmado y lo tiene el club. La semana que viene seguro se anuncia”, declaró Gorosito a L1 Max.

Néstor Gorosito se quedará un año más en Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

La confesión de ‘Pipo’ coincidió con su regreso al banco de suplentes de Alianza Lima, tras cumplir la sanción de seis partidos impuesta por los gestos hacia la hinchada de Universitario en el último clásico. Aquel episodio marcó uno de los momentos más tensos de su etapa en el club, aunque el técnico aseguró haberlo dejado atrás para concentrarse plenamente en lo deportivo.

Esa suspensión, que se extendió debido a la reincidencia en conductas similares, lo obligó a dirigir desde fuera durante varias fechas, situación que —según él mismo reconoció— le permitió observar al equipo desde otra perspectiva. Ahora, con la renovación asegurada, su enfoque está en reconstruir una identidad futbolística que devuelva al hincha aliancista la confianza perdida.

Noticia en desarrollo...

