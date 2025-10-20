En una jornada marcada por la tensión y el esfuerzo físico al límite, Sporting Cristal logró un triunfo agónico que mantiene encendida su ilusión en el Torneo Clausura. Los rimenses se impusieron 1-0 ante Deportivo Garcilaso en los minutos finales de un encuentro disputado en la altura del Cusco, un escenario que suele poner a prueba el temple de cualquier equipo. Más allá de los tres puntos, la victoria tuvo un significado emocional para el plantel dirigido por Paulo Autuori, que se mantiene firme en su objetivo de alcanzar a Universitario de Deportes, su próximo rival en el calendario.

El gol sobre el cierre le permitió a los celestes consolidarse entre los primeros lugares de la tabla y llegar con confianza al duelo más esperado de la recta final. La emoción del resultado se trasladó también a las declaraciones postpartido, donde Martín Távara, elegido figura del compromiso, reflejó el estado anímico del grupo y dejó clara la mentalidad con la que afrontarán lo que viene.

“Es una plaza difícil la de acá. Creo que el equipo demostró que vamos a pelear hasta el último partido. Nosotros vamos a pensar en el equipo, en Sporting Cristal, y hacer nuestro trabajo”, sostuvo el mediocampista en diálogo con L1 MAX al finalizar el partido.

El volante nacional también resaltó la importancia del resultado y la forma en que el grupo ha sabido responder a la exigencia de cada compromiso. “Nos pone muy contentos ganar en Cusco, sabemos que es difícil y que cada punto vale el doble. Lo importante es que seguimos enfocados y yendo partido a partido”, agregó Távara.

Pero el mensaje más contundente de Távara llegó al referirse al objetivo del Clausura. Lejos de conformarse, el jugador fue tajante al asegurar que el equipo mantiene viva la esperanza de quedarse con el título. “No damos por perdido el Clausura. Como digo, vamos a pensar en nosotros, tratar de ganar todos los partidos y después los resultados en segundo plano”, afirmó.

En lo personal, Távara atraviesa uno de sus mejores momentos del año, siendo pieza clave en el funcionamiento del mediocampo. El propio futbolista reconoció su satisfacción por el presente que vive dentro y fuera de la cancha. “Sí, muy contento porque esto me lo he venido ganando. Creo que es trabajo, mucha dedicación, paso un lindo momento familiar. Esto es fútbol y trato de demostrarlo”, expresó.

El rendimiento del mediocampista se ha convertido en un pilar dentro del esquema celeste, aportando equilibrio y liderazgo en el campo. Su capacidad para marcar los tiempos del juego ha sido determinante para sostener al equipo en escenarios adversos como el de Cusco, donde Cristal volvió a demostrar su jerarquía competitiva.

El próximo desafío será ante Universitario de Deportes en el Estadio Nacional, un partido que podría definir buena parte del desenlace del Clausura. Távara no esquivó la magnitud del duelo y lo calificó como un clásico que motiva a todo el grupo. “Estos partidos son bonitos de jugarlos, los consideramos un clásico. Este triunfo nos hace llegar bien anímicamente”, afirmó, dejando un mensaje de advertencia para los cremas.

Con ese espíritu, Sporting Cristal se prepara para un encuentro que promete ser decisivo. En una semana donde vivirán una seguidilla de partidos, de manera inmediata el cuadro de La Florida recibirá, con sus hinchas, al cuadro ‘crema’ que busca acercarse más al tricampeonato.

