La Liga 2 2025 llegó a su momento decisivo y el país vuelve a mirar hacia Cajamarca y Moquegua. Dos equipos con historias recientes de esfuerzo y crecimiento se verán las caras por un solo objetivo: alcanzar el ansiado ascenso a la máxima división del fútbol peruano. FC Cajamarca, que viene de dejar en el camino a la Universidad César Vallejo con una goleada en casa, enfrentará a CD Moquegua, que superó en semifinales a Unión Comercio tras una serie muy pareja. La gran final promete ser intensa y con el aliento de ambas regiones soñando con tener fútbol de primera en 2026.

Ambas escuadras llegan con realidades distintas, pero con el mismo deseo de hacer historia. FC Cajamarca ha demostrado solidez en casa, apoyado en la altura y en el buen momento de su figura, Abel Casquete, autor de dos goles en la semifinal. Del otro lado, CD Moquegua viene mostrando una notable regularidad desde el arranque del torneo, y su clasificación fue producto del orden táctico y la eficacia ofensiva que los caracteriza. La final no solo definirá al campeón, sino también al equipo que jugará en la próxima Liga 1.

FC Cajamarca selló su pase tras un contundente 3-0 ante César Vallejo, en un partido donde impuso condiciones desde el primer minuto. El doblete del colombiano Casquete y el tanto de Diego Cuadros bastaron para que el estadio Cristo El Señor se tiñera de fiesta. De esta manera, el conjunto dirigido por Juan Carlos Malpica confirmó su buen presente y buscará su segundo ascenso consecutivo, tras haber subido de la Copa Perú en 2024.

Por su parte, CD Moquegua dio la sorpresa eliminando a Unión Comercio. La llave quedó 3-2 en el global, luego de un empate 1-1 en Tarapoto, con goles de Perlaza y López. El cuadro moqueguano mostró carácter para sostener el resultado y lograr el pase a la definición. Su técnico, Edwin Herrera, destacó la entrega del grupo y confía en que podrán dar la gran sorpresa ante el poderoso equipo cajamarquino.

El sistema de ascenso en esta etapa es claro: el campeón de la Liga 2 subirá directamente a la Liga 1 2026, mientras que el subcampeón deberá jugar un repechaje ante el ganador del duelo entre los perdedores de semifinales (Universidad César Vallejo y Unión Comercio). Este partido por el tercer lugar se disputará el 2 de noviembre, y el repechaje final está programado para el 9 de noviembre en campo neutral.

El formato ha sido diseñado para premiar la regularidad y la constancia, por lo que el camino al ascenso no admite margen de error. Un solo mal partido puede marcar la diferencia entre celebrar el sueño de llegar a la Liga 1 o seguir un año más en la Segunda. Tanto FC Cajamarca como CD Moquegua llegan con planteles jóvenes y ambiciosos, dispuestos a dejarlo todo por sus ciudades.

Para Cajamarca, el ascenso tendría un significado especial, sobre todo ante la complicada situación de UTC y Comerciantes Unidos en la Liga 1, que podrían perder la categoría. Por su parte, Moquegua busca consolidar su proyecto deportivo y seguir el ejemplo de Cusco FC, equipo del sur que en su momento logró subir y mantenerse en la élite del fútbol nacional.

¿Cuándo y a qué hora se juegan FC Cajamarca vs. CD Moquegua?

El encuentro de ida entre FC Cajamarca vs. CD Moquegua está programado para este domingo 26 de octubre (hora por confirmar) en el Estadio Cristo el Señor de Cajamarca. Mientras que la vuela se jugará el jueves 30 de octubre (horario por confirmar) en el Estadio 25 de Noviembre.

¿En qué canales ver FC Cajamarca vs. CD Moquegua?

Los partidos de ida y vuelta entre FC Cajamarca vs. CD Moquegua estarán a cargo de la transmisión de ATV (Canal 9) y con la opción streaming en las plataformas de Youtube de ATV Deportes, FPF (Federación Peruana de Fútbol) y Depormatch. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR