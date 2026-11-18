Piero Magallanes está cerrando una gran temporada 2026, luchando con Sport Huancayo para meterse a los play-offs por el título nacional y siendo habitualmente convocado a la Selección Peruana. Aunque tiene contrato con el conjunto huancaíno hasta finales del 2027, su nombre sigue siendo mencionado como posible fichaje para alguno de los grandes del fútbol peruano: Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal han preguntado por él.

Sin embargo, lo real es que hasta el momento no hay ningún contacto formal y Piero Magallanes sigue enfocado en la lucha por el Torneo Clausura, pues este fin de semana Sport Huancayo recibirá a Universitario en la ‘Incontrastable’. Será un duelo clave: si los huancaínos ganan, estarán más cerca de meterse en las semifinales de la Liga 1.

En una reciente entrevista con Modo Fútbol, Piero dio a conocer sus sensaciones: “Ha sido una semana bonita, linda para entrenar. Mis compañeros y yo nos estamos preparando de la mejor manera para llegar bien al domingo. Sabemos lo que está en juego y conocemos que el rival que vamos a enfrentar es muy duro, pero estamos concentrados en lo que podamos hacer nosotros para tratar de ganar el partido”.

Piero Magallanes registra seis partidos con la Selección Peruana. (Foto: ITEA Sports)

‘Maga’ sabe que este tipo de escenarios no se presentan todos los días y tienen que disfrutarlo al máximo, independientemente de la tensión que se vive durante los días previos al encuentro de este domingo. El atacante reconoció que no ha sido sencillo a lo largo de la temporada, pues pasaron de pelear en la parte baja durante el primer semestre a meterse en la pelea por el título.

“Es una semana diferente para varios que no hemos vivido esta clase de situaciones. Hay que aprovechar estos momentos de pelear por un título, porque no pasan siempre en el fútbol. En lo personal, fue complicado a comienzos de año, pero luego mantuve una regularidad importante”, acotó.

“El equipo entendió la idea del ‘profe’ (Richard Pellejero) y estamos en sintonía con lo que queremos. Es una alegría estar peleando esta instancia del campeonato y, si bien lo asumimos con responsabilidad, también tenemos que disfrutarlo”, agregó.

Piero Magallanes estuvo en el último amistoso de la Selección Peruana ante Bolivia. (Foto: ITEA)

¿Qué pasará con Piero Magallanes en el 2027?

Al ser consultado sobre su futuro de cara a la próxima temporada, Piero Magallanes aclaró que tiene contrato vigente con Sport Huancayo y por ahora todo lo relacionado a su futuro lo ve su representante y su padre, el exfutbolista Alex Magallanes. Según contó, les dijo a ambos que si aparece alguna oferta formal, no se la mencionen hasta que termine el campeonato para que se mantenga enfocado.

“Yo tengo contrato con Sport Huancayo y mi futuro lo están viendo mi papá y mi representante. Les dije que, si hay algo, no me lo cuenten al menos hasta que acabe el torneo (...) Este partido ante Universitario para mí será como una final. No sé si ya hay algo concreto, tampoco quiero saber por ahora. Si hay alguna oportunidad, me gustaría seguir creciendo en mi carrera”, apuntó.

El futbolista de 25 años buscó restarle importancia a los rumores que lo colocan en la órbita de equipos como Universitario y Alianza Lima, pues prefiere estar enfocado en los objetivos inmediatos para Sport Huancayo. “He visto en redes que ya me ponen como jugador de la ‘U’ y Alianza Lima, pero no sé qué tan cierto sea eso. Trato de restarle importancia porque quiero enfocarme en este partido y luego ya se verá”, aseveró. Es un hecho que pronto tendremos novedades sobre su futuro para el 2027.

Piero Magallanes refriere enfocarse en los objetivos de Sport Huancayo antes de pensar en lo que podría suceder en el 2027. (Foto: Sport Huancayo)

¿Cuándo volverá a jugar Sport Huancayo?

Luego de vencer por 2-1 a Cienciano, Sport Huancayo volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Universitario, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 22 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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