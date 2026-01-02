Alianza Lima comenzó a recibir a sus futbolistas con miras al inicio de la pretemporada y, entre los primeros en pisar suelo peruano, apareció Gaspar Gentile. El atacante argentino arribó a Lima en medio de un contexto de ilusión renovada en La Victoria, luego de semanas movidas en el mercado de pases. Con varios refuerzos confirmados y un nuevo comando técnico al mando, el cuadro íntimo apunta alto para este 2026.

El futbolista blanquiazul se mostró entusiasmado por el arranque de una nueva temporada y por la posibilidad de competir desde el primer día. En su llegada, dejó en claro que el objetivo es claro y colectivo. “Venimos con mucha ilusión, con muchas ganas de arrancar este año. Ojalá sea un buen año para todos”, señaló, reflejando el ambiente que se vive en el grupo.

Uno de los temas que más atención ha generado en Alianza Lima es la cantidad de incorporaciones en el sector ofensivo. Ante ello, Gentile fue consultado sobre la competencia interna que se dará por un lugar en el once titular, una situación habitual en equipos que pelean cosas importantes.

Lejos de mostrarse incómodo, el argentino valoró la llegada de nuevos nombres y destacó el impacto positivo que puede tener en el rendimiento del plantel. “Está bueno porque hay competencia y si la competencia es sana, lo ayuda a mejorar a uno, así que esperemos tirar todos para adelante y que sea un buen año para todos”, comentó.

Otro punto que despertaba expectativa era su relación con el nuevo entrenador, Pablo Guede. Gentile reconoció que aún no ha tenido una conversación directa con el técnico, aunque dejó en claro que espera adaptarse rápidamente a su idea de juego.

“Esperemos que sí, poder ganármelo en cada entrenamiento, esperemos a ver la idea del profe, qué es lo que le gusta y ojalá podamos encajar ahí. Todavía no hablo con él porque justo nos fuimos por las vacaciones, pero seguramente en estos días hablaremos”, explicó el atacante.

Más allá de lo individual, Gentile remarcó que el foco del plantel está puesto en el rendimiento colectivo y en construir un año sólido desde la pretemporada. Para el delantero, el arranque será clave para consolidar al grupo y responder a las exigencias de la institución.

En esa misma línea, fue directo al referirse a los objetivos del elenco íntimo para este 2026. “Nosotros vamos a hacer nuestro año. Queremos tener un gran año, hacerlo de la mejor manera y ojalá se nos dé”, sostuvo, dejando entrever la ambición que existe en el vestuario.

Con la llegada de Gentile y el resto de refuerzos, Alianza Lima comienza a tomar forma de cara a una temporada en la que buscará protagonismo desde el inicio. La Copa Libertadores será el primer gran desafío para un plantel que apunta alto en dicho torneo y en la Liga 1.

