¿Cuál es la apreciación que se hace tras el debut del VAR en la Liga 1?

La verdad que satisfacción. Creo que es la palabra que describiría todos estos sentimientos, emociones que hemos vivido desde antes del primer y después del último partido de esta jornada. Porque ha sido todo un trabajo en equipo, no solamente de la Liga, sino de la CONAR, de los árbitros, árbitros de provincia que llegaron a Lima para su capacitación, otras áreas propias de la federación que también han estado involucradas, como logística. En fin, todo un trabajo de mucha gente que lo hizo con mucha pasión, mucho compromiso. A pesar de que siempre está latente en la tecnología la posibilidad de algún error, todo salió bien. Fue una herramienta que pudieron usar los árbitros, con decisiones correctas, para tener resultados justos.

¿Qué tipo de complicaciones se ha encontrado luego del estreno del VAR?

No solamente ha sido un trabajo de parte de la federación, sino también ha sido un trabajo de parte de los equipos, porque hicimos una visita previa a los estadios donde encontramos ciertas dificultades para la implementación del sistema, y se les hizo a los clubes las indicaciones de las correcciones que se debían hacer para la adecuada implementación del VAR. Y los clubes también trabajaron con ese mismo compromiso. Hicieron las correcciones, o en algunos casos, poner nuevas torres para la transmisión que permitan el correcto ángulo de enfoque de las cámaras, para que las líneas puedan ser detectadas automáticamente por software y tener una visión completa de la jugada. Cosa que a veces en muchos estadios no se podía hacer.

¿Es cierto que el VAR arrancó con apenas cuatro cámaras?

No es así. Es cierto que el reglamento de la FIFA te obliga a tener por lo menos cuatro cámaras para el funcionamiento del VAR: una central de ángulo abierto, otra central de planos cortos, y las dos cámaras que están sobre la línea de marcación del área. Esas son las cuatro cámaras como mínimo que debe existir en un estadio; sin embargo, en nuestros partidos de la fecha 1 del Clausura, hemos tenido en ocho de ellos siete cámaras y en uno de ellos seis cámaras.

Entonces, ¿hubo una mala comunicación (de parte de la FPF) cuando anunciaron la implementación del VAR?

Creo que sí, no sé si mala comunicación o mala interpretación. Lo mínimo que te pide FIFA son cuatro cámaras. No es que hayamos iniciado con cuatro cámaras. Iniciamos con seis en un partido y siete en los otros ocho partidos.

¿El VAR llegó para quedarse?

Nosotros tenemos asegurado el VAR, por lo menos para este año, en todos los partidos del Clausura. O sea, el VAR se va a aplicar en todos los partidos de Clausura y en los playoffs finales de la Liga 1. Y tenemos un contrato con el proveedor actual (MediaPro) de, si no me equivoco, cuatro años. Entonces, tenemos asegurado el uso del VAR hasta el 2027-2028. Y después verá la federación si continuamos con ellos o se contrata otro proveedor. Pero el VAR llegó para quedarse. Antes había mucha desconfianza de usarlo en el fútbol. Hoy, en el mundo actual, ya es impensado tener un partido de fútbol sin VAR.

Guillermo Salas, técnico de Alianza Lima, decía que era mejor invertir en infraestructura deportiva que en el uso del VAR...

Son opiniones válidas. Es cierto y es innegable que en nuestro país sufrimos de infraestructura deportiva. Lo que estamos viendo y estamos trabajando en eso es justamente un marco normativo, legal, que permita que los clubes o la federación pueda ayudar a tener una mejor infraestructura deportiva. Hoy por hoy, si un club quisiera invertir en mejorar un campo de fútbol o los camerinos de un estadio que es propiedad del Estado, no lo puede hacer. Porque, si lo hiciera, muy probablemente ese campo el fin de semana siguiente se va a usar para los partidos barriales o de otro tipo que no tienen nada que ver con el fútbol profesional.

¿Matute está habilitado para el uso del VAR?

Matute esta semana está pasando la certificación. No la ha pasado todavía porque tenían que hacer unas pequeñas modificaciones a las plataformas, pero principalmente porque el campo está en mantenimiento. Y para pasar la certificación el campo tiene que estar marcado como si se fuera a jugar el partido. Pero esa es la causa principal, no es que no esté en condiciones de usarse.

¿Qué estadios no cuentan con certificación?

Bueno, Matute esta semana estará certificado, simplemente que el campo esté listo y se pueda pintar. Hoy no se puede pintar porque está en mantenimiento. El estadio Iván Elías Moreno de Villa de Salvador hace falta trabajar en las demás plataformas. Y el Miguel Grado del Callao, que sí es un estadio al que todavía le falta, además del estado del campo en el que se encuentra. Digamos que es el estadio que más va a demorar.

Tras la revocatoria de la medida cautelar y la intención de GOLPERÚ de transmitir algunos partidos de la Liga 1, ¿el uso del VAR puede verse afectado?

De acuerdo a lo que está estipulado, y lo que dice inclusive la normativa para el uso del VAR, el sistema VAR se cuelga de las cámaras de la transmisión oficial (Liga 1 MAX). Y las imágenes que utiliza son las imágenes o las señales del broadcaster oficial de la transmisión del partido (1190 Sports). Tiene que ser de esa manera.

Sobre las programaciones de los partidos del Clausura y teniendo en cuenta que es necesario desplazar los equipos para el uso del VAR de un lugar a otro, ¿qué criterios se toman en cuenta al momento de realizarlas?

Nosotros siempre tratamos de adelantarnos lo más que podemos en las programaciones, teniendo en cuenta en primer lugar la programación de nuestros clubes en los torneos internacionales. Segundo, que tengan los mayores días de descanso. Hoy, una variable importante es el VAR, porque lo que usamos nosotros son unas unidades móviles que se trasladan de estadio a estadio y que se conectan a la unidad móvil de transmisión. Hay una que se va moviendo por el norte del país, otra que se va moviendo por el sur, otra que va a Tarapoto, otra que está yendo a Huancayo, una que se queda en Lima. Y eso influye en la programación de los partidos. Por ejemplo, no podemos poner en un mismo día un partido en Piura y en Trujillo, porque el VAR que va a cubrir esos dos partidos va a ser el mismo. Entonces, eso es hoy una variable a tener en cuenta también en la programación.

¿Con qué récord de asistencia a los estadios cerró el Apertura?

Hemos tenido más de un millón cien mil personas en los estadios en el Apertura. Creo que ha marcado un récord de asistencia y comparado con el del 2018, que es el año con el cual nos comparamos porque desde ahí empieza a funcionar la Liga 1, la recaudación promedio por partido se ha incrementado en cinco veces más. Creo que también es una señal de un buen trabajo, no solo de la liga, sino también de los clubes, en trabajar en esta experiencia gratificante.

¿Cuánta recaudación se ha logrado registrar en el Apertura?

Ahorita no tengo el número exacto a la mano, pero es más o menos 4.7 veces más respecto del 2018. O sea, no solamente está yendo más gente a los estadios, sino que está pagando un ticket más alto. Un precio más elevado. El producto Liga 1 se ha valorizado mejor.

¿Hay una estimación a fin de año de cuánto puede ser el promedio de asistencia en público?

Creemos que vamos a estar alrededor de siete mil personas promedio por partido. Eso sería un récord.

