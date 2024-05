Sin opciones de llevarse el Apertura, Alianza Lima solo está a la espera de cerrar su calendario con un buen resultado en Cusco y ante Fluminense por la Copa Libertadores. El receso por la Copa América le vendrá bien al equipo blanquiazul para enfocarse de lleno en el Torneo Clausura, donde sí o sí necesitan ganarlo para tentar el título nacional. Y dentro de la planificación para el segundo semestre está el esperado regreso de Pablo Sabbag, quien estará listo para volver a las canchas en el segundo torneo de la Liga 1.

Hace un par de días, en una entrevista con Depor, Bruno Marioni señaló que el delantero colombiano ya estaba en la última etapa del proceso, haciendo trabajos con el balón, trotando e intensificando su entrenamiento, eso sí de manera aislada sin el mismo ritmo que sus compañeros. Ahora, la más reciente información afirma que el ‘Jeque’ desde este martes 21 empezó a trabajar a la par del grupo.

Depor pudo conocer que Pablo Sabbag ya comenzó a entrenar con el resto de sus compañeros en el complejo deportivo EGB. Con ello, solo es cuestión de tiempo para que el delantero cafetero tenga ritmo de competencia, pueda volver para inicios del Clausura y sea una pieza clave en el ataque de Alejandro Restrepo para lo que resta del 2024.

Como se recuerda, Sabbag llegó la campaña pasada y fue crucial en la obtención del Apertura, con ocho goles. Sin embargo, un problema en el tobillo le quitó ritmo y perdió protagonismo en la segunda parte del 2023, siendo así su último partido con Alianza en la final de vuelta contra Universitario en noviembre. Tras ello, su vínculo fue renovado por todo el 2024 y a inicios de año se fue a jugar con Siria la Copa Asia.

Sabbag se perdió parte de la pretemporada íntima para ir a jugar por Siria; sin embargo, en febrero, llegó con una molestia en el tobillo, la cual sería más grave de lo pensado. El ‘Jeque’ tuvo que ser intervenido quirúrgicamente ese mes por la lesión en su tobillo izquierdo y con ello dejó a un plantel íntimo disminuido en ataque. Con el tiempo de espera y recuperación de Sabbag, los íntimos decidieron traer a Jeriel De Santis, para intentar ‘tapar’ su ausencia; no obstante, hasta el momento el joven delantero no ha cumplido las expectativas del club.

La decisión de traer a De Santis y la actividad que tiene Sabbag en redes sociales hizo que el colombiano se ganara muchos anticuerpos. Los hinchas lo cuestionaron por dejar Alianza e irse a competir con Siria a inicio de año y criticaron su renovación. “Yo soy el más desesperado por volver, quiero estar jugando ya. Cuando veo los partidos y veo a mis compañeros ahí, es cuando más duro me da. Cuando estoy en el estadio me quiero meter, no aguanto, pero debo estar tranquilo. No puedo hacer que retroceda el proceso por el afán de querer estar”, contó el colombiano en el programa ‘Enfocados’.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de esta victoria por 3-2 sobre Garcilaso, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cusco FC, por la fecha 17 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el viernes 24 de mayo desde las 6:00 p.m., se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión digital en Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.

Posteriormente, los ‘Íntimos’ deberán viajar a Río de Janeiro para visitar a Fluminense, por la sexta jornada del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. Este encuentro está pactado para el miércoles 29 de mayo desde las 7:30 p.m., tendrá lugar en el Estadio Maracaná y será televisado a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de versión de streaming en la plataforma de Star Plus.





