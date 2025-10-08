Guillermo Salas eligió entre Hernán Barcos y Paolo Guerrero. (Foto: Composición)
Guillermo Salas eligió entre Hernán Barcos y Paolo Guerrero. (Foto: Composición)

Las últimas fechas serán determinantes para el futuro de Alianza Lima, pensando en la temporada 2026. Desde la continuidad de Néstor Gorosito como DT o algunos elementos claves de la plantilla, todos están en constante evaluación. Con relación a la situación, Guillermo Salas (ex jugador y director técnico de Alianza Lima) dio su punto de vista y eligió entre Hernán Barcos o Paolo Guerrero para el próximo ciclo. Además, dejó un mensaje a los directivos por las últimas declaraciones de Fernando Cabada (presidente del Fondo Blanquiazul), quien calificó como “delincuencial” el arbitraje en Liga 1.

Noticia en desarrollo...

TAGS RELACIONADOS