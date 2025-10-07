Alianza Lima vivió un día especial en La Victoria con la colocación de la primera piedra del nuevo ‘Caminito Íntimo’, un proyecto impulsado por la Municipalidad de Lima que busca conectar el barrio de Matute con la historia del club. La ceremonia contó con la presencia de una de las máximas glorias blanquiazules, Teófilo Cubillas, quien no solo celebró la iniciativa urbana, sino que también aprovechó el momento para lanzar un mensaje directo sobre la actualidad del equipo. Sus declaraciones, llenas de sentimiento y nostalgia, no pasaron desapercibidas entre los hinchas blanquiazules.

Durante la ceremonia, el exfutbolista destacó la importancia de preservar los espacios simbólicos de Alianza Lima y su entorno. Sin embargo, más allá de las palabras de homenaje, lo que llamó la atención fue su sentir por la situación del plantel actual, que no atraviesa su mejor momento deportivo en la Liga 1 2025.

“Siento muchísimo, caramba, que los jugadores no correspondan a la presencia de los hinchas en el estadio”, expresó el ‘Nene’, para el medio Inka Digital TV, dejando entrever su decepción por la falta de respuesta del equipo hacia su fiel afición. Sus palabras generaron reacciones inmediatas en redes sociales.

Cubillas también aprovechó la ocasión para valorar la iniciativa del municipio, encabezada por el alcalde de Lima, quien colocó la primera piedra del proyecto. “Qué bonito que Alianza tenga un bonito recorrido, como un camino íntimo para llegar a la historia”, agregó el ídolo, refiriéndose al simbolismo del nuevo bulevar.

El llamado “Caminito Íntimo” busca transformar casi un kilómetro del jirón San Cristóbal, entre las avenidas José Gálvez y Mendoza Merino, en una vía moderna y segura que conecte directamente con el estadio Alejandro Villanueva. La obra incluirá veredas, luminarias LED y más de 350 especies ornamentales.

Además, se instalarán elementos decorativos que resaltan la identidad aliancista, como un pórtico de entrada, glorietas, bancas y un pequeño anfiteatro. El proyecto beneficiará a más de 350 mil vecinos de La Victoria y busca convertirse en un punto turístico emblemático para los hinchas.

Por su parte, Teófilo Cubillas, símbolo eterno del cuadro íntimo, reiteró su cariño por el club y pidió unidad en torno a los colores blanquiazules. Aunque sus declaraciones tuvieron un tono crítico, también dejaron un mensaje de esperanza: “Lo mejor de lo mejor para el alcalde de La Victoria y para todo lo que represente a Alianza”.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-1 a manos de Alianza Universidad, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Sport Boys, en el partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 16 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

