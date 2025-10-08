Mauro Da Luz vive uno de sus mejores momentos desde que llegó al fútbol peruano. El delantero uruguayo fue la gran figura en la reciente victoria de ADT sobre Sporting Cristal en Tarma, firmando un triplete que lo puso en boca de todos. En medio del buen presente del equipo tarmeño, el atacante concedió una entrevista donde habló de su relación con Jorge Fossati, su deseo de jugar en un club grande y el proceso de nacionalización que ya inició. Sus declaraciones, cargadas de sinceridad y humildad, no tardaron en generar repercusión entre los hinchas.

El atacante recordó con emoción los años en los que coincidió con Jorge Fossati en River Plate de Uruguay. En aquel tiempo, compartió vestuario con Tito Urruti, actual jugador de Sport Boys, y vivió momentos especiales bajo la dirección del actual técnico de Universitario de Deportes.

“Con el profe Fossati tengo lindos recuerdos, lo tuve como entrenador en River y le tengo mucho aprecio. Es un técnico muy detallista, no deja nada al azar, y los resultados que está teniendo en la ‘U’ son producto de su trabajo”, comentó Da Luz, para Wilmer Tadokoro, quien espera reencontrarse pronto con el estratega uruguayo en el duelo ante los cremas en Tarma.

El atacante no ocultó su admiración por el trabajo de Fossati, aunque dejó claro que, cuando toque enfrentarlo, dejará la amistad de lado. “Va a ser lindo reencontrarnos, pero cada uno hará su trabajo. Ojalá sigan bien, menos cuando vengan acá”, dijo entre risas, mostrando la buena relación que mantiene con su exentrenador.

Da Luz también recordó que ya ha tenido la oportunidad de marcarle goles a Universitario en el pasado, tanto con Cusco FC como con Atlético Grau. “El profe ya me conoce, sabe de mis virtudes, pero no solo tendrán que preocuparse de mí, sino de mis compañeros. Tenemos delanteros muy rápidos y con mucha calidad”, advirtió, en alusión al próximo enfrentamiento.

Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue cuando reveló su proceso de nacionalización. El jugador confesó que ya inició los trámites para obtener la ciudadanía peruana, lo que abriría la posibilidad de ser considerado como jugador nacional en el futuro. “Ya inicié mi nacionalización. Estoy contento en el Perú y agradecido por el cariño que me han dado”, comentó.

Uruguayo Mauro Da Luz le anotó tres goles a Sporting Cristal (adtdetarmaoficial)

Además, el atacante no escondió su ilusión de dar un salto importante en su carrera. “Uno no se cierra las puertas. Sería muy lindo pensar en un futuro en un equipo grande como la ‘U’, Alianza o Cristal”, declaró, dejando abierta la posibilidad de vestir una de las camisetas más importantes del país.

Pese a las aspiraciones personales, Da Luz aseguró que hoy su prioridad es ADT y los objetivos del equipo. “Estoy enfocado en terminar bien el torneo. Lo más importante es dejar a ADT en un torneo internacional. Si eso se cumple, después veremos qué puede venir”, explicó, manteniendo los pies sobre la tierra.

El uruguayo también recalcó su compromiso con el club tarmeño, con el que tiene contrato vigente para el próximo año. “La primera palabra la tiene ADT. Estoy agradecido por la oportunidad y quiero cerrar el año de la mejor manera”, señaló.

Finalmente, Da Luz se mostró entusiasmado por el buen momento colectivo del cuadro celeste. Su triplete ante Cristal y la regularidad mostrada a lo largo del año lo han convertido en una de las figuras del torneo. Con los pies firmes en Tarma, pero la mirada puesta en seguir creciendo, Mauro Da Luz promete seguir dando de qué hablar en el fútbol peruano.

TE PUEDE INTERESAR