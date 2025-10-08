Néstor Gorosito llegó a Alianza Lima a finales del 2024, asumiendo el mando del equipo tras la salida de Mariano Soso. Desde entonces, su trabajo en La Victoria tuvo picos de rendimiento altísimos, como los que vimos en el plano internacional –específicamente en la Copa Sudamericana, donde llegó hasta los cuartos de final–, y pasajes de incertidumbre, como el que atraviesan los íntimos en estos momentos en la Liga 1, estando muy lejos de pelear por el título nacional.

Esto llevó a que el director técnico argentino fuera voceado como una alternativa para tomar las riendas de la Selección Peruana con miras al próximo proceso clasificatorio, incluso, se habló de una supuesta reunión con Jean Ferrari, director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Sin embargo, en palabras del propio directivo, este encuentro nunca se dio.

Eso sí, el exadministrador de Universitario de Deportes reveló que sí se juntó con Néstor Gorosito en otra etapa de su carrera. En una entrevista con L1 Radio, Ferrari contó que, cuando llegó por primera vez a la ‘U’ para asumir como director deportivo, buscó a ‘Pipo’ para ofrecerle la dirección técnica del equipo para la temporada 2020.

“Yo a Gorosito lo conozco, tengo una muy buena relación. Lo considero no solo buen profesional, sino también un buen tipo, es una buena persona”, comenzó contando el exfutbolista, cuando fue interrogado sobre la relación que tiene con el actual entrenador de Alianza Lima.

“En el año 2019, cuando recién llegué como director deportivo a la ‘U’, tuve una conversación con él y lo fui a buscar a Argentina. Es más, me junté con él cuando estaba en Tigre y él hasta ahora se acuerda de esa reunión porque fue muy simpática”, añadió, explicando que Gorosito estuvo cerca de ser el DT de la ‘U’ para la campaña del 2020, año en el finalmente terminó llegando Gregorio Pérez.

Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2925. (Foto: Getty Images)

Asimismo, Jean Ferrari explicó que, ya cuando tomó la administración temporal a mediados del 2021, volvió a tener contacto con el estratega de 61 años, pero otra vez no se dieron las circunstancias para que llegue al fútbol peruano. “Después volví por él en el 2021, cuando recién llegué (como administrador). Nunca se dieron las circunstancias para yo traerlo a Perú, y bueno, después apareció en Alianza”, acotó.

Eso sí, el director general de Fútbol de la FPF fue tajante al afirmar que jamás se reunió con Néstor Gorosito en los últimos meses, a propósito de su gestión para buscar al nuevo entrenador de la Selección Peruana. De momento, sigue en ese camino y, a más tardar a inicios del 2026, tendremos novedades sobre el timonel de la ‘Blanquirroja’.

“En ningún momento nos hemos juntado para hablar para hablar puntualmente el tema de la selección. Se han tejido tanta historias, hasta que ya había un contrato en el medio. Nunca he tenido una reunión con ‘Pipo’ por el tema selección”, aseveró.

Jean Ferrari continúa en la búsqueda del nuevo DT de la Selección Peruana. (Foto: Pedro Salazar / Depor)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de perder por 3-0 a Juan Pablo II, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Sporting Cristal, en el partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 15 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR