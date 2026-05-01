Tras su reciente victoria en el plano internacional, Guillermo Sanguinetti se dio un tiempo para analizar el presente del equipo ‘blanquiazul’, destacando la alegría que le produce ver a los íntimos peleando el liderato del Torneo Apertura 2026. El recordado estratega uruguayo, quien hoy lidera el proyecto deportivo de Macará de Ecuador, aprovechó su estancia en el país para reafirmar el fuerte vínculo sentimental que lo une a Alianza Lima. Sus palabras han resonado con fuerza en Matute, reavivando el cariño de una hinchada que no olvida lo conseguido durante su paso por la capital peruana.

El retorno del técnico charrúa se dio en el marco de la Copa Sudamericana, donde su equipo logró imponerse ante Alianza Atlético en el Estadio Miguel Grau. Más allá del resultado deportivo, Sanguinetti se mostró muy pendiente de la definición del campeonato local y de las posibilidades reales que tiene el cuadro victoriano de alzarse con el primer trofeo del año.

Durante su diálogo con la prensa, el entrenador uruguayo no ocultó su deseo de ver al equipo de La Victoria celebrando una nueva estrella a fin de mes. “Me pone contento que Alianza Lima esté arriba, que esté peleando por ese campeonato. Ojalá lo logre porque tengo un cariño muy especial por toda su gente”, manifestó.

Guillermo Sanguinetti dirigió en Alianza Lima en los años 2014 y 2015. (Foto: Perú 21)

Sanguinetti también aprovechó la oportunidad para retribuir el afecto constante que recibe cada vez que visita nuestra capital, enviando un cálido mensaje a los seguidores blanquiazules. “Un abrazo grande para los hinchas. El cariño que ellos me brindan cuando yo vengo acá a Lima es muy grande. Que le sigan metiendo para adelante y que puedan ser campeones”, añadió.

La melancolía se apoderó del estratega al recordar la obtención de la Copa del Inca en 2014, título que curiosamente celebró en el mismo escenario donde acaba de ganar con Macará. Para el ‘Topo’, aquel campeonato representa uno de los hitos más significativos de su trayectoria profesional en el fútbol peruano, marcando un antes y un después en su carrera.

“Es uno de los recuerdos más lindos que tengo acá en el Perú. El hecho de haber logrado esa Copa del Inca con Alianza en este estadio. Aparte, fue un partido vibrante y, hasta el día de hoy, lo pienso y se me pone un poquito la melancolía”, indicó el técnico uruguayo sobre aquella final.

Alianza Lima levantó el título de la Copa Inca 2014. (Foto: Luis Gonzales)

Actualmente, Guillermo Sanguinetti atraviesa un gran momento profesional en Ecuador, consolidando a Macará como un equipo sumamente competitivo tanto en su liga doméstica como en el ámbito continental. Sin embargo, su conexión con el balompié nacional se mantiene intacta, siguiendo de cerca la evolución táctica de los clubes más importantes de nuestra liga.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su última victoria por 1-0 frente a Atlético Grau, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a CD Moquegua, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 2 de mayo desde la 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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