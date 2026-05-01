Sporting Cristal atraviesa un proceso de evaluación profunda en su plantilla extranjera mientras busca recuperar el protagonismo extraviado en la Liga 1 2026. La hinchada rimense ha mostrado posturas divididas respecto al rendimiento de sus foráneos, contrastando la regularidad argentina con la intermitencia brasileña. Sin embargo, la directiva parece tener una visión mucho más protectora sobre el futuro de sus piezas clave. Gustavo Zevallos ha salido al frente para calmar las aguas y definir la postura institucional del club de cara al próximo mercado de pases.

El gerente deportivo del club bajopontino confirmó su intención de extender los vínculos contractuales de Felipe Vizeu y Juan Cruz González para las próximas temporadas. Zevallos destacó que ambos futbolistas cuentan con el respaldo total de la institución debido a los informes positivos que maneja la gerencia técnica sobre su desempeño cotidiano.

En diálogo con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP, el directivo rimense fue categórico al momento de defender la permanencia de sus jugadores extranjeros. “Yo sí les renovaría a Felipe Vizeu y Juan Cruz González. Tengo las mejores referencias de ambos y estaría encantado de que se queden”, sostuvo Zevallos de manera tajante.

Juan Cruz anotó golazo frente a Palmeiras. (Foto: Getty Images)

La situación de Felipe Vizeu es la que más debate genera, dado que su camino en el Rímac ha sido sinuoso y marcado por constantes irregularidades. Por el contrario, el argentino Juan Cruz González atraviesa su buen momento futbolístico, ganándose el aplauso unánime de los aficionados por su comportamiento plausible en el terreno de juego.

Respecto a la ventana de transferencias de mitad de año, el Gerente Deportivo prefirió mantener la cautela sobre la llegada de nuevas incorporaciones. Zevallos señaló que cualquier movimiento en el mercado de fichajes deberá ser evaluado minuciosamente junto al comando técnico que lidera el brasileño Zé Ricardo.

“Si existe la posibilidad de contratar refuerzos a mitad de año, lo conversaremos con Zé Ricardo en su momento”, aclaró el directivo sobre los planes de reestructuración. El objetivo principal de Sporting Cristal es evitar decisiones apresuradas que puedan alterar la armonía del vestuario en esta etapa crítica del torneo nacional.

Por ahora, la prioridad absoluta de la institución celeste es recortar distancias en la tabla de posiciones y pelear el título del Torneo Apertura. “Tenemos que recuperar el espacio que hemos perdido en la Liga 1”, enfatizó Zevallos, reconociendo que el equipo no puede permitirnos más tropiezos en las jornadas venideras.

¿Qué pasó con Christofer Gonzáles?

Sporting Cristal se enfoca ahora en lo estrictamente deportivo, mientras la gerencia define los términos de las renovaciones para brindar estabilidad al proyecto. La confianza depositada en Vizeu y González busca que ambos jugadores se consoliden como los pilares extranjeros que el equipo necesita para volver a lo más alto.

Sin embargo, la situación física de ‘Canchita’ Gonzáles sigue siendo un tema de atención, ya que el jugador ha venido lidiando con una persistente lesión muscular. Esta molestia crónica ha limitado su continuidad en el once titular, obligándolo a someterse una operación y mantenerse fuera de las canchas.

Sobre la situación del volante nacional, Gustavo Zevallos fue tajante al decir que esperan su recuperación: “Él fue operado hace 3 semanas, está bastante mejor pero aún camina con muletas. Es una lesión crónica que no lo dejaba tranquilo, no hay fecha exacta de cuándo va a volver pero lo importante es que viene recuperándose bien según lo planificado”.

Christofer Gonzales. (Foto: Sporting Cristal)

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