Rumbo al Mundial de Clubes 2029: Universitario ingresó al TOP 10 del ranking Conmebol. (Foto: Universitario)
Rumbo al Mundial de Clubes 2029: Universitario ingresó al TOP 10 del ranking Conmebol. (Foto: Universitario)

ha dado un golpe de autoridad en el plano estadístico tras su reciente triunfo ante Nacional por . La victoria internacional no solo revitaliza el ánimo del hincha, sino que catapulta a la institución merengue a posiciones de privilegio rumbo a lo que será la definición de los cupos al próximo . Al consolidarse entre los mejores del continente, el vigente tricampeón peruano empieza a pavimentar un camino serio hacia un objetivo de élite mundial que parecía lejano al inicio de la temporada.

El cuadro crema, luego de sumar un empate y un triunfo en la Copa Libertadores, la ‘crema’ escaló oficialmente al décimo lugar del ranking Conmebol con un total de 22 unidades acumuladas. Gracias a su gran desempeño internacional, la escuadra merengue logró sumar siete puntos clave únicamente en lo que va del presente año.

Cabe resaltar que si bien la ‘U’ solo ha sumado 4 puntos, hasta el momento en el torneo internacional, previo al debut oficial ya había ganado 3 puntos por el simple hecho de clasificar de manera directa a la Fase de Grupos, al coronarse por tercera vez como campeón del fútbol peruano.

Según la clasificación revelada por Sporting News, la “U” logró superar en puntaje a instituciones de enorme jerarquía en Sudamérica. Al ocupar el puesto diez, el club peruano deja atrás a equipos como Independiente del Valle, Botafogo y el histórico Boca Juniors.

Ranking Conmebol tras última jornada de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. (Foto: @LaTablitaAR)
Ranking Conmebol tras última jornada de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. (Foto: @LaTablitaAR)

Sporting Cristal es el otro club nacional que comienza a ganar protagonismo en esta lucha al ubicarse en la posición dieciocho del escalafón. Los celestes cuentan actualmente con 16 puntos y esperan seguir sumando en las fechas restantes para no perderle el rastro a los líderes.

Queda claro que los próximos encuentros de la fase de grupos de la Copa Libertadores serán fundamentales para evaluar el destino final de los representantes, pues solo 5 equipos de la región lograrán clasificar al certamen mundial. La regularidad en este torneo es el único requisito para asegurar una de las plazas otorgadas al continente sudamericano.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última victoria por 4-2 sobre Nacional de Uruguay, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Juan Pablo II College, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 3 de mayo desde la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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