Universitario de Deportes ha dado un golpe de autoridad en el plano estadístico tras su reciente triunfo ante Nacional por Copa Libertadores. La victoria internacional no solo revitaliza el ánimo del hincha, sino que catapulta a la institución merengue a posiciones de privilegio rumbo a lo que será la definición de los cupos al próximo Mundial de Clubes 2029. Al consolidarse entre los mejores del continente, el vigente tricampeón peruano empieza a pavimentar un camino serio hacia un objetivo de élite mundial que parecía lejano al inicio de la temporada.

El cuadro crema, luego de sumar un empate y un triunfo en la Copa Libertadores, la ‘crema’ escaló oficialmente al décimo lugar del ranking Conmebol con un total de 22 unidades acumuladas. Gracias a su gran desempeño internacional, la escuadra merengue logró sumar siete puntos clave únicamente en lo que va del presente año.

Cabe resaltar que si bien la ‘U’ solo ha sumado 4 puntos, hasta el momento en el torneo internacional, previo al debut oficial ya había ganado 3 puntos por el simple hecho de clasificar de manera directa a la Fase de Grupos, al coronarse por tercera vez como campeón del fútbol peruano.

Según la clasificación revelada por Sporting News, la “U” logró superar en puntaje a instituciones de enorme jerarquía en Sudamérica. Al ocupar el puesto diez, el club peruano deja atrás a equipos como Independiente del Valle, Botafogo y el histórico Boca Juniors.

Ranking Conmebol tras última jornada de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. (Foto: @LaTablitaAR)

Sporting Cristal es el otro club nacional que comienza a ganar protagonismo en esta lucha al ubicarse en la posición dieciocho del escalafón. Los celestes cuentan actualmente con 16 puntos y esperan seguir sumando en las fechas restantes para no perderle el rastro a los líderes.

Queda claro que los próximos encuentros de la fase de grupos de la Copa Libertadores serán fundamentales para evaluar el destino final de los representantes, pues solo 5 equipos de la región lograrán clasificar al certamen mundial. La regularidad en este torneo es el único requisito para asegurar una de las plazas otorgadas al continente sudamericano.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última victoria por 4-2 sobre Nacional de Uruguay, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Juan Pablo II College, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 3 de mayo desde la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR