Cabe señalar que, de los once defensas que llamó el técnico de la bicolor, siete juegan de zagueros (incluyendo a Aldo Corzo, quien también se desempeña como lateral derecho) y cuatro como laterales, por lo que solo nos centraremos en los centrales, en los minutos que vienen acumulando, los esquemas en los que se desempeñan y si encajarían o no, en base a sus números y antecedentes.

¿Cuál es el rodaje con el que llegan los zagueros a la selección?

Para conocer el rodaje con el que llegan los defensas para esta convocatoria, es mejor detallar de mayor a menor. El zaguero con más minutos jugados en lo que va del 2024 es Alexander Callens, quien a la fecha acumula 990′ con AEK Atenas FC; si bien la temporada la arrancó desde setiembre del 2023, solo este año lleva casi mil minutos, siendo titular en los once partidos que ha jugado y sumando también dos goles. Le sigue Carlos Ascues con 720 minutos, tras ocho encuentros (incluyendo uno por Copa Sudamericana), todos ellos de titular.

Con 692 minutos aparece Corzo, siento titular en los ocho encuentros que ha jugado y solo ante Deportivo Garcilaso fue cambiado a los 62′; como punto a favor, el defensa, además de ser polifuncional, también conoce muy bien el sistema de juego de Jorge Fossati, luego de que lo dirigiera en Universitario de Deportes la temporada pasada. La lista continúa con Anderson Santamaría, quien alcanzó ocho encuentros con Atlas, con un total de 629′, mientras que en la temporada completa (2023-2024) acumula 1 353′.

JUGADOR PARTIDOS MINUTOS Alexander Callens 11 990′ Erick Noriega (incluyendo duelos con Sub-23) 10 880′ Carlos Ascues 8 720′ Aldo Corzo 8 692′ Anderson Santamaría 8 629′ Miguel Araujo 2 7 Luis Abram - -

*Partidos y minutos jugados este 2024

Erick Noriega, uno de los nombres sorpresa en esta lista de convocados a la blanquirroja, suma seis partidos con Comerciantes Unidos en lo que va del año, con un total de 520 minutos en campo. Sin embargo, también tiene rodaje con la Selección Sub-23, ya que participó en el Preolímpico a finales de enero. Aquí llegó a jugar cuatro compromisos, todos de titular y los 90′ completos. Como detalle adicional, en este torneo, así como en el campeonato local, es el jugador que más posiciones asumió, tanto como central, líbero y stopper.

Entre los jugadores que no han sumado muchos minutos en campo aparecen Miguel Araujo y Luis Abram. El primero tuvo 6′ en el duelo de Portland Timbers frente a DC United, por la segunda jornada de la MLS, y luego un minuto más ante NY City; si bien no tuvo más participación, se espera que en el choque contra Dynamo este sábado 16 pueda tener rodaje, antes de incorporarse a la Selección Peruana. Quien aún no tiene minuto alguno en lo que va del certamen estadounidense es Luis Abram, aunque sí viene trabajando a la par con sus compañeros.

¿Qué posición se les acopla mejor?

De los siete centrales que tendrá Fossati en la Videna, solo dos han jugado en línea de tres este año: Corzo y Noriega, el primero jugó así con el DT ‘charrúa’, durante su paso por la ‘U’´, y lo viene haciendo con Fabián Bustos, como zaguero en el fondo; en el caso del defensa de Comerciantes Unidos, este lo aplicó en el Preolímpico Sub-23. El resto ha jugado todo este año (incluyendo duelos de la temporada pasada, como el caso de Abram), ya sea en línea de cuatro o cinco defensas.

Por ejemplo, Callens en AEK Atenas FC juega bajo el 4-4-2, como central izquierdo, mientras que Ascues ha jugado más con el sistema 4-3-3 (cinco partidos de siete). En el caso de Santamaría, de los ocho duelos que disputó en lo que va del año, siete fueron en el esquema 4-2-3-1, sistema que -pese al poco rodaje que tienen en este 2024- manejan muy bien tanto Abram como Araujo, no solo en sus clubes, también en los cotejos que tuvieron con la bicolor previamente. En este contexto, ¿quién se acoplaría mejor al 3-5-2 de Fossati?

SISTEMAS JUGADORES 3-5-2 Aldo Corzo 3-4-3 Erick Noriega 4-3-3 Carlos Asues, Miguel Araujo 4-2-3-1 Carlos Ascues, Anderson Santamaría, Erick Noriega, Miguel Araujo 4-4-2 Alexander Callens, Carlos Ascues, Anderson Santamaría 5-2-3 Erick Noriega

*Esquemas de juego en los que jugaron este 2024.

Aunque suene evidente de que Corzo sea uno de los primeros en incorporarse al primer once que lance el DT ‘charrúa’, restan dos cupos más por llenar. Si bien Noriega tuvo destacadas actuaciones, tanto como central, líbero y pivote, es posible que sea usado como cambio, más que como titular. En ese sentido, Callens y Santamaría tendrían más chances ser incorporados, no solo por la cantidad de minutos jugados en el año, también por su versatilidad y manejo del campo. Además de la experiencia que tienen con el equipo de todos.

Ascues no se queda atrás, especialmente, por la marca y pase rápido, pero también se debe evaluar la comunicación entre jugadores y la complicidad, ya que al ser un esquema con menos personas atrás, se corre el riesgo de dar mayor espacio, si no se tiene una comprensión clara del juego. No olvidar que el tiempo de preparación es corto, está en Fossati en hallar las vías correctas y el modo idóneo para llegar al jugador nacional y, con ello, lograr que su idea de juego se vea plasmada en el gramado. No es igual en un club que con una selección.

Lista completa de convocados de Jorge Fossati

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City), Diego Romero (Universitario), Carlos Cáceda (Melgar) y Renato Solís (Sporting Cristal),

Pedro Gallese (Orlando City), Diego Romero (Universitario), Carlos Cáceda (Melgar) y Renato Solís (Sporting Cristal), Defensas: Anderson Santamaría (Atlas), Erick Noriega (Comerciantes Unidos), Miguel Araujo (Portland Timbers), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas), Luis Abram (Atlanta United), Carlos Ascues (César Vallejo), Luis Advíncula (Boca Juniors), Miguel Trauco (Criciúma), Oliver Sonne (Silkeborg IF) y Marcos López (Feyenoord),

Anderson Santamaría (Atlas), Erick Noriega (Comerciantes Unidos), Miguel Araujo (Portland Timbers), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas), Luis Abram (Atlanta United), Carlos Ascues (César Vallejo), Luis Advíncula (Boca Juniors), Miguel Trauco (Criciúma), Oliver Sonne (Silkeborg IF) y Marcos López (Feyenoord), Volantes: Andy Polo (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City), Martín Távara (Sporting Cristal), Sergio Peña (Malmö FF), Jesús Castillo (Gil Vicente), Piero Quispe (Pumas UNAM) y Joao Grimaldo (Sporting Cristal).

Andy Polo (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City), Martín Távara (Sporting Cristal), Sergio Peña (Malmö FF), Jesús Castillo (Gil Vicente), Piero Quispe (Pumas UNAM) y Joao Grimaldo (Sporting Cristal). Atacantes: Franco Zanelatto (Alianza Lima), Gianluca Lapadula (Cagliari), Alex Valera (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano), Paolo Guerrero (César Vallejo), Edison Flores (Universitario) y José Rivera (Universitario).

La agenda de la Selección Peruana

Luego de conocerse la nómina de convocados de Jorge Fossati, la Selección Peruana comenzó a trabajar en la Videna con miras a los partidos amistosos frente a Nicaragua y República Dominicana, pactados para el viernes 22 y martes 26 de marzo, respectivamente. El primero de ellos se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, mientras que el segundo en el Monumental; ambos desde las 8:30 p.m.

Si bien aún no se confirman los amistosos que habrá en junio, sí se tiene en agenda los rivales y las fechas en las que jugará la bicolor en la Copa América 2024, a desarrollarse en Estados Unidos desde el 20 de dicho mes hasta el 14 de julio. El seleccionado nacional quedó ubicado en el Grupo A junto a Argentina, Chile y el quinto representantes de la Concacaf, que saldrá del ganador del encuentro entre Canadá y Trinidad y Tobago.





