Universitario de Deportes inició la reestructuración de su plantel con miras al Torneo Clausura. El equipo merengue anunció de forma oficial la salida de dos de sus jugadores, luego de que la directiva del club de Ate confirmara un acuerdo con Juan Pablo II a través de sus redes sociales. La consigna de la administración estudiantil es aligerar el vestuario y permitir que aquellos elementos relegados por el estratega argentino Héctor Cúper encuentren la continuidad futbolística necesaria en otra plaza del campeonato nacional.

Con esta drástica decisión, el vigente campeón peruano empieza a mover sus fichas en el mercado de pases, priorizando el resurgimiento colectivo tras un primer semestre sumamente irregular que dejó disconformes a los aficionados cremas. Además, de liberar espacios para que otras piezas nuevas se incorporen.

Hablamos de Paolo Reyna y Álvaro Rojas, futbolistas campeones con la ‘U’, pero que dejarán la institución crema hasta al menos finales de 2026. Ambos deportistas vestirán la camiseta del cuadro de Chongoyape en calidad de préstamo. El lateral izquierdo y el joven mediocampista ofensivo de 21 años empacaron sus maletas con destino al norte del país, donde se integrarán de forma inmediata a los entrenamientos.

Universitario anunció el préstamos de Paolo Reyna y Álvaro Rojas. (Foto: Captura X)

La confirmación del traspaso temporal se dio a través de las plataformas digitales de la escuadra merengue, enviando un mensaje de aliento para el futuro profesional de ambos canteranos. “¡ÉXITOS, CREMAS! Nuestros futbolistas Paolo Reyna y Álvaro Rojas jugarán a préstamo en Juan Pablo II el resto de la temporada”, indicó el club estudiantil en su publicación de X.

La dirigencia merengue busca que ambos elementos sumen minutos en la máxima categoría, entendiendo que el actual universo de jugadores de Ate limitaba notablemente sus opciones de saltar al terreno de juego. De hecho, Álvaro Rojas ya había sido cedido a la misma institución en la temporada anterior, consolidándose como titular indiscutible.

Posterior a ello, en esta temporada 2026, fue Cienciano el nuevo club que lo eligió por lo que los ‘cremas’ no dudaron en enviarlo al Cusco. Sin embargo, en el cuadro imperial las cosas fueron distintas, pues no pudo sumar tantos minutos, por lo que la directiva ‘merengue’ activó la cláusula de regreso para retornarlo a Chongoyape y que pueda seguir en actividad.

Álvaro Rojas tenía 17 años en el 2022 cuando Universitario le hizo su primer contrato profesional. (Foto: Universitario)

El buen recibimiento de Juan Pablo II

La directiva del equipo de Lambayeque reaccionó con mucho entusiasmo ante el arribo de estos importantes refuerzos y les dio una afectuosa bienvenida colectiva mediante sus redes oficiales. En Chongoyape confían en que la experiencia acumulada por los jugadores en el plano local se convierta en un argumento clave para potenciar las bandas y la generación de juego del plantel.

El lateral izquierdo fue el primero en recibir el saludo formal por parte de la jefatura de prensa de la escuadra norteña, que ya palpita su debut oficial con la indumentaria del club. “¡Bienvenido Paolo Reyna! Listo para defender nuestros colores. ¡Muchos éxitos en esta nueva etapa!”, manifestaron en los canales oficiales.

Bajo esa misma línea institucional, el conjunto de Lambayeque presentó en sociedad al talentoso volante de 21 años de edad, destacando las expectativas que genera su juego en el comando técnico. “Nos alegra anunciar la llegada de Álvaro Rojas. Mucho éxito en esta nueva etapa defendiendo nuestros colores. ¡Vamos Juan Pablo!”, manifestaron con notable optimismo sobre el fichaje.

Finalmente, cabe recordar que en Juan Pablo II se encuentra dirigiendo Jorge Araujo, el exDT interino de la ‘U’ que justamente tuvo entre sus dirigidos a Reyna, y a Rojas lo dirigió en las inferiores del club. El profundo conocimiento que posee el estratega sobre las virtudes de ambos futbolistas facilitará enormemente su proceso de adaptación táctica en este nuevo e importante desafío profesional.

Jorge Araujo fue presentado como entrenador de Juan Pablo II College. (Imagen: Juan Pablo II College)

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