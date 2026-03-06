Las alarmas por fin se apagaron en Matute y el arco de Alianza Lima está a punto de recuperar a su gran guardián. Luego de vivir semanas de mucha incertidumbre y tensión en el departamento médico, las excelentes noticias llegaron para confirmar que el portero boliviano Guillermo Viscarra ha superado por completo la dura lesión muscular que lo alejó de las canchas por un poco más de un mes. Su inminente regreso al equipo titular llega en un momento clave de la temporada, no solo para darle total seguridad al cuadro blanquiazul en su dura pelea por el Torneo Apertura, sino también para devolverle la tranquilidad a todo su país natal de cara al decisivo repechaje mundialista que disputarán en las próximas semanas.

Toda esta tremenda preocupación se originó el pasado 4 de febrero durante el amargo choque de ida ante 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores. En aquel exigente encuentro internacional, el popular ‘Billy’ sufrió un doloroso desgarro en el recto femoral derecho que lo obligó a parar en seco y perderse duelos determinantes en el arranque del campeonato nacional, dejando la gran responsabilidad de los tres palos en manos de su compañero Alejandro Duarte.

Si bien es cierto que el portero suplente ha cumplido con su trabajo y no ha cometido errores graves durante este tiempo de emergencia, el hincha íntimo siempre ha dejado en claro su preferencia. En La Victoria sienten que su portería está en las mejores manos cuando el espigado seleccionado boliviano se cuadra bajo el arco con su habitual jerarquía.

Pero esta grave lesión no solo fue un tremendo dolor de cabeza para el comando técnico blanquiazul, sino que también encendió todas las sirenas de emergencia en la selección de Bolivia. Viscarra es el dueño absoluto del pórtico de su país, y su presencia al cien por ciento es vital para afrontar los históricos duelos de repechaje rumbo al Mundial 2026.

Ante la ola de dudas sobre su estado físico real, fue el propio entorno familiar del jugador el encargado de traer la calma definitiva. Sergio Viscarra, padre del guardameta y quien casualmente también fue arquero en su época de jugador, decidió romper el silencio en una reciente entrevista con el medio ‘Deporte Total’ de su país.

En esta reveladora y exclusiva charla, el papá del ‘1’ aliancista confirmó que la pesadilla médica llegó a su fin. “Billy ya está bien, está entrenando con normalidad con Alianza Lima. Se ha logrado recuperar completamente de su lesión”, sostuvo con mucho alivio.

Además, soltó el gran dato que todos los fanáticos grones querían escuchar sobre la fecha exacta de su retorno a las convocatorias. “Si bien no lo puedo asegurar, tengo entendido que está en los planes del entrenador de cara al partido del lunes por el campeonato peruano”, confesó don Sergio.

De esta manera, todo va quedando listo para que el arquero internacional vuelva a vestirse de corto y se reencuentre con su hinchada. Este ansiado regreso a las canchas se daría en el vibrante choque frente a FBC Melgar, partido que está programado para este lunes 9 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva.

