“Hablamos de Zambrano y Trauco. El cuerpo técnico se opuso y dijeron que iban a trastornar el grupo”, confesó Juvenal Farfán, Director General de Cienciano, sobre ambos futbolistas, que abandonaron Alianza Lima por temas disciplinarios, en diálogo con Zoom Deportivo.
Por otro lado, confesó que buscarán a Adrián Ugarriza. “El nombre ha salido ayer. Estamos contactándonos, pero hasta donde sabemos la ‘U’ lo está intentando llamar y lo quiere traer. Se van a contactar con el empresario de Ugarriza y ver su contratación”.
Más información en breve...
