El último martes, desde las redes sociales de la Liga 1, se confirmó que el duelo entre Sport Boys y Universitario se realizará en el estadio Monumental, a pesar de que los rosados son locales. En medio de este panorama para la fecha 14 del Torneo Apertura, desde Alianza Lima elevaron su voz de protesta: Héctor Ordóñez, delegado de los blanquiazules, aseguró que dicha situación es “antirreglamentaria”, al tratarse del reciento de la ‘visita’.

Y este miércoles, el directivo blanquiazul puso un nuevo punto a debate: la negociación de las localías. En ese sentido, indicó para Radio Ovación que “si esta puerta la está abriendo, que la Liga se prepare, porque acá están empezando a vender localías. La Liga ya no puede decir nada, pero se va a desvirtuar el torneo, yo -conversando con Jesús Gonzáles (gerente de la Liga 1)- he dicho que se está abriendo una puerta difícil de cerrar con este tema”.

A ello, argumentó que anteriormente la ‘Misilera’ ya ha tenido otros recintos donde jugar de local. “El año pasado con San Martín, cuando se quedaron sin estadio y estaban en zona de descenso, usaron el Estadio Monumental como escenario principal. Pero, no es el caso de hoy, porque Sport Boys ha sido local en el Alberto Gallardo, en Villa El Salvador, no en el Monumental”, expresó.

Bajo esa premisa, agregó que “no es que escojas el orden de estadio alterno, si no puedes jugar en el estadio principal. Lo que no puedes hacer, bajo ningún concepto, es utilizar el estadio del rival. Eso es lo que claramente dice el reglamento”. “Es una situación antirreglamentaria y nos sorprende que la Liga haya autorizado esto”, sentenció.

Finalmente, no dudó en sostener que “si ahora esto se permite, yo podría proponer para el Clausura a Deportivo Municipal, Cantolao y Sport Boys que pueden usar el estadio de Alianza Lima como recinto alterno, a lo que ellos podrían aceptar. La Liga no debió autorizar en ningún momento esto, la Liga no debe autorizar que un club renuncie a su localía”.

El duelo de Sport Boys y Universitario sufrió una modificación en su programación, luego de que los rosados y los merengues llegaran a un acuerdo para que el partido de este sábado se desarrolle en las instalaciones del Monumental (3: 00 pm.). Ojo, el Miguel Grau está en remodelación.





