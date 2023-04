Los goles de Martín Pérez Guedes y José Rivera no hicieron otra cosa que evidenciar la delicada situación deportiva por la que atraviesan los de La Florida. Hasta la fecha registran cinco encuentros que no pueden sumar los tres puntos: dos empates y tres derrotas. Ya sea en la Liga 1 y Copa Libertadores. Empiezan a sonar alarmas de crisis en La Florida, y no estamos pecando de exagerados.

La responsabilidad es compartida por todos los personajes involucrados en defender los colores de la institución bajopontina. Desde la alta gerencia, pasando por el comando técnico y terminando en los jugadores. El Cristal que parecía sólido a inicios de año empezó a resquebrajarse antes de finalizar la primera mitad del año.

Banquillo lleno de dudas

Después de tres años (2020, 2021 y 2022), la dirigencia de Sporting Cristal decidió cambiar de entrenador. Roberto Mosquera dejó su lugar al brasileño Tiago Nunes, quien tenía como su mejor credencial haber ganado la Copa Sudamericana 2018 con Athletico Paranaense. Aunque lo que vino después en su carrera fue dirigir a clubes importantes de su país como Corinthians y Gremio, no logró tener el mismo éxito. Para muchos periodistas de dicho país, se quedó en la etapa de gran promesa de DT.

Teniendo en cuenta las grandes brechas entre el fútbol brasileño y peruano, desde la gerencia deportiva celeste pensaron que toda su capacidad profesional bastaría para que el club pueda seguir por el camino del éxito en el plano local y dar el salto de calidad en la Copa Libertadores.

Desde la pretemporada se destacó la exigencia en los trabajos físicos y tácticos. Aunque con el pasar del tiempo esta metodología de trabajo parece estar resultándole adversa. A fines de abril, Sporting Cristal es un equipo que camina en la cancha y que no tiene ideas. Más allá de que se pueda justificar el rendimiento físico por las dos competencias, estamos hablando de un equipo grande que se preparó para estar a la par en ambos torneos.

Nunes ha cometido más de un error de planteamiento. En algunas ocasiones, como contra Nacional de Asunción en Lima, le alcanzó un tiempo para revertir su armado inicial. No obstante, durante los últimos partidos parece haber perdido la brújula . Los dos últimos siendo lo más notorios. Contra River en el Monumental sorprendió con una línea de cinco, un esquema inusual para Cristal. Después en pleno encuentro pasó a jugar con tres al fondo y cuando quiso reaccionar puso cuatro defensores. Jugando 52 minutos con un hombre más. Todas sus apuestas no resultaron. A esto podemos añadir que demoró mucho en los cambios, algo que viene siendo recurrente, incluso en el choque ante Fluminese.

La gota que rebalso el vaso sucedió la noche del lunes en Ate. Traicionando la filosofía de juego de los rimenses, el DT optó por esperar en su campo a los cremas. La mayor evidencia es que no jugó con un ‘9′. Esto permitió que el conjunto de Jorge Fossati pueda llegar a 3/4 de cancha sin complicaciones y empezar a rotar el balón con mucha tranquilidad. El equipo careció de pesó ofensivo. Todo quedó en manos de algún desequilibrio de Joao Grimaldo. Sosa y Hohberg no aportaron en lo absoluto. Una vez más quiso reaccionar para al menos sacar un empate. Mandó a la cancha a Brenner, Corozo y Otoya. Ninguno fue la solución.

Estadísticas U vs. SC

Universitario Sporting Cristal Goles esperados (xG) 0.83 0.07 Posesión del balón 53% 47% Remates al arco 8 3 Corners 12 1

Volvieron a fallar

Si había una deuda de la dirigencia celeste era encontrar un ‘9′ de jerarquía. Desde que se fue Emanuel Herrera no volvieron a tener un delantero que marque diferencias. Pasaron Marcos Riquelme, John Jairo Mosquera y Joffre Escobar. Todos se fueron por la puerta falsa. Este año se anunció con bombos y platillos el arribo de Brenner Marlos. Otra vez erraron en su elección.

Ha firmado tres anotaciones en 14 presentaciones. Además de su bajísima efectividad frente al arco, el exItuano ha mostrado no tener su mejor estado físico. Se la nota muy pesado y lento en la cancha, lo cual le resta velocidad a los ataques del conjunto celeste. Su rendimiento no ha pasado desapercibido por Tiago Nunes. A tan nivel que el estratega prefirió jugar con Grimaldo de falso ‘9′, que alinear desde el pitazo inicial a su compatriota. Por si fuera poco, ante los cremas desperdició una situación muy clara de gol, mostrando defectos técnicos sorprendentes.

Para nadie era un secreto que Nilsón Loyola no era garantía por la banda izquierda. Más aún cuando Sporting Cristal salía a competir internacionalmente. En el Rímac parece que no se dieron cuenta de eso y a fines de noviembre del año pasado decidieron ampliarle el contrato por dos temporadas más. Un nuevo vínculo que no tenía sustento alguno visto desde fuera. Pensaron que para competirle el puesto alcanzaría con gente de la casa como Rafael Lutiger y Leonardo Díaz; jugadores que tienen un perfil más de centrales. Ahora con el diario del lunes, Guido Bravo (director deportivo) anunció que es posible la contratación de un lateral izquierdo. ¿Un poco tarde?

Sin rumbo fijo

Tras el retiro de Jorge Cazulo, Sporting Cristral no tuvo más un referente dentro y fuera del campo de juego. Era algo que se reclamaba desde las tribunas del estadio Alberto Gallardo. Inquietudes que parecían ser saldadas con la contratación de Yoshimar Yotún en marzo del 2022. No llegaba en su peor momento, venía de jugar en la Liga MX con Cruz Azul y siendo regular con la Selección Peruana. Todo esto hacía presumir que haría sentir su calidad y aportaría jerarquía. Todo quedó en especulaciones y anhelos del Extremo Celeste.

Primero fueron sus lesiones. La condición física de ‘Yoshi’ no le permitió terminar bien la campaña pasada. Cuando se recuperó totalmente, realizando la pretemporada, no logró mostrar su mejor versión. Lento, dubitativo y errático son algunas de las características que ha dejado su retorno al club de sus amores. A eso hay que sumarle que con la cinta de capitán tampoco aportó. No se ve a un Yotún arengando a sus compañeros y retándolos ante malas intervenciones. Está más predispuesto a buscar rencillas con los rivales por fuertes entradas. Se ha convertido en un ‘líder’ intrascendente.

Y por último, pero no menos importante, está la actitud que han mostrado la mayoría de los jugadores rimenses. Parece que su temporada acabó en el encuentro frente a Huracán. Cero carácter para reponerse ante la adversidad, mucho nerviosismo y nada de entrega en cada jugada. Son cosas no negociables en todos equipos, más aún para la institución más ganadora en la última década del fútbol peruano.





