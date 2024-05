Hernán Barcos hizo dupla junto a Cecilio Waterman frente a Cusco FC, pero ambos no fueron capaces de generar ocasiones de peligro en la portería protegida por Andy Vidal. El 3-0 sobre Alianza Lima describe una noche para el olvido y que deja muchas conclusiones para evaluar dentro del comando técnico de Alejandro Restrepo. Tras el pitazo final, el ‘Pirata’ conversó con los medios de comunicación y reflexionó sobre los errores que cometieron en la ciudad imperial.

En primera instancia, el delantero de los blanquiazules sostuvo que esta goleada en contra no los define como equipo, por más que el rival de ayer demostró una marcada superioridad durante todo el compromiso. “Nos tocó jugar un partido malo, pero esto no define a Alianza, fue un partido malo y nada más, ahora tenemos que pensar en el encuentro de la Copa Libertadores”, opinó.

Asimismo, Hernán Barcos consideró que los partidos frente a Cusco FC nunca son sencillos, especialmente cuando se juegan en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los 3.400 m.s.n.m. influyen durante el trámite y ayer no supieron jugar con ese condicionante. “Cusco FC es un rival difícil, siempre en casa se hace fuerte, no era un partido fácil y costó mucho, no nos encontramos en la cancha”, añadió.

Si bien quedaron fuera de la lucha por el Torneo Apertura hace una semana, los victorianos necesitaban ganar en territorio cusqueño para no perder el paso en la tabla de posiciones acumulada, la cual tendrá mucha incidencia en la recta final del campeonato y será clave en la definición de los play-offs. Este 3-0 no solo deja una mala imagen de Alianza Lima, sino también aviva los cuestionamientos hacia el trabajo de Alejandro Restrepo.

Tal como señaló Hernán Barcos, Alianza Lima debe pasar página ya mismo y enfocarse en el cruce de la próxima semana ante Fluminense, donde se jugarán al todo o nada para seguir con vida en la Copa Libertadores. El otro escenario para los ‘Íntimos’ es coger un cupo para los play-offs de la Copa Sudamericana. En todo caso, todo esto será factible siempre y cuando hagan historia en Brasil venciendo al ‘Flu’.

Por ahora, según lo que señaló Bruno Marioni, director de Fútbol de Alianza Lima, Restrepo está firme en su cargo, no obstante, eso no lo libera de una evaluación cuando termine el primer semestre de la temporada. Si bien los blanquiazules han encontrado una idea de juego solida en base al 3-5-2 del colombiano, por ahora está no ha dado grandes resultados y la hinchada también comienza a impacientarse. Veremos si finalmente lo respaldan.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de perder por 3-0 ante Cusco FC, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Fluminense, por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Dicho compromiso está programado para el miércoles 29 de mayo desde las 7:30 p.m., se disputará en el Estadio Maracaná y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus.





