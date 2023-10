Afrontar un partido crucial ante Sport Huancayo luego de una dolorosa goleada en Cusco (4-1), en medio de una crisis de resultados y sabiendo que ya no dependen de sí mismos para llevarse el Clausura iba a ser muy complicado para Sporting Cristal. Se respiraba un ambiente de tensión en el Gallardo, los hinchas sabían que el equipo no mostraba su mejor versión y los miedos de quedarse sin nada eran evidentes. No obstante, los goles de Grimaldo y Hohberg desahogaron todo esa rabia para seguir soñando con el título.

A diferencia de las últimas dos fechas, en la que sus rivales anotaban primero, Joao Grimaldo se encargó de abrir la cuenta y darle ese respiro al equipo. A los 17′, se sacó a su marca y puso el 1-0 tempranero. Un gol que los ‘relajó, pues tras el descanso le entregaron el balón a un ‘Rojo Matador’, que con poco asustó. El trámite no varió mucho, y cuando Huancayo buscó el empate, Alejandro Hohberg anotó el 2-0 de penal (90+10′) para un Cristal que acabó con 10 por la roja a Pretell. Claves del partido Inspirado por el llamado Luego de estrenarse con la selección, Joao Grimaldo sufrió un bajón considerable en su nivel y Cristal lo venía padeciendo. No estaba preciso, errático en los pases y de cara al arco le faltaba claridad; sin embargo, un día después de su nueva convocatoria, el ‘20′ volvió a ser determinante con su gol, el que abrió el camino del triunfo ante Sport Huancayo. Grimaldo inspirado por su nuevo llamado puso el 1-0 luego de un gran pase de Yotún. El ‘Picante’ encaró por la banda izquierda, hizo la diagonal y dejó tendido a Colombo para definir cruzado a los 17′. Según Portal Labs Perú, el extremo de 20 años ganó siete mano a manos, completó cuatro de cinco gambetos, se llevó ocho de 10 duelos, remató tres veces y dio dos pases claves. Para Sofascore, fue el de mayor puntaje (8.0). Gol de Joao Grimaldo para el 1-0 de Cristal vs. Huancayo. (Video: Liga 1 MAX) Toma el mando Pese a que en los últimos partidos, Yoshimar Yotún se había contagiado de la imprecisión colectiva, ante los huancaínos, volvió a tomar los hilos del equipo con mucha seguridad y jerarquía . El capitán rimense se encargó de distribuir el balón, temporizar y abrir el juego en un partido donde el elenco de Wilmar Valencia esperó más en su campo. Además, ‘Yoshi’ fue el encargado de habilitar a Grimaldo para el 1-0 y sumar su segunda asistencia en el Clausura. El ‘capi’ vio suelto al joven extremo, se la entregó y el resto fue historia. De acuerdo a Sofascore, Yotún fue calificado con un puntaje de 7.6, la segunda mejor calificación de partido, solo por detrás de Joao. Tiene gol A pesar de que ha perdido el titularato, Alejandro Hohberg siempre se hace notar cuando le toca entrar. Como ante UTC y desde el banquillo, el ‘Enano’ volvió a marcar para darle esa tranquilidad al partido en los descuentos. Eso sí, en su primer remate al arco, al ‘10′ le había salido un buen gol, pero que por posición adelantada fue anulado por el VAR. Parecía que Hohberg se quedaba sin festejos, pero luego de una mano extendida de Ángel Pérez dentro del área, el árbitro Daniel Ureta pitó penal luego de ser avisado por el VAR. El ‘10′ marcó con autoridad desde los doce pasos, venció a Zamudio y cerró la cuenta para terminar de mejor forma el partido. Según Sofascore, su puntaje fue de 7.3. Gol de Hohberg de penal para el 2-0 de Cristal vs. Huancayo. (Video: Liga 1 MAX) Deuda pendiente Aunque los celestes volvieron al triunfo, un problema que vienen arrastrando es la poca efectividad de sus delanteros . Contra el ‘Rojo Matador’, Brenner amplió su mala racha y ya lleva cinco fechas sin anotar. El brasileño, que luego de su lesión perdió ritmo y confianza que le había costado ganar, se perdió una jugada clara en la que tras un centro desde la derecha remató al cuerpo de Zamudio, pese a tener todo el arco a disposición. Cristal tuvo cinco remates al arco y así como la que falló Brenner, Washington Corozo también se perdió claras en el área. El ecuatoriano tampoco viene mostrando su mejor versión y fallas como las de ahora pudieron costarle caro al equipo de Nunes, que recién lo liquidó en los descuentos cuando pudo resolverlo mucho antes y evitar lamentos. Una buena y otra mala Aunque la fecha pasada fue el ‘sacrificado’ al recibir cuatro goles, Renato Solís siempre tiene buenas tapadas y ante Huancayo no fue la diferencia. El ‘1′ rimense, nuevamente convocado por Juan Reynoso, apareció en el momento justo para evitar la caída de su valla cuando el partido aún estaba 1-0 en el primer tiempo. Solís sacó una mano ante un remate esquinado de Marcos Lliuya, que pudo ser el 1-1. El arquero volvió a estar sólido con un puntaje de 7.4, según Sofascore, Mientras que la otra cara de la moneda fue Jesús Pretell, quien entró en el segundo tiempo. El ‘Pitbull’ se pasó de revoluciones y en disputa con Colombo, lo pisó imprudentemente y se ganó la roja. Atajada de Renato Solís en Cristal vs. Huancayo. (Video: Liga 1 MAX)







SOBRE EL AUTOR Renzo Rodriguez Bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Gestión Deportiva en Evolución Conmebol y Marketing Digital. Tiene más de cinco años de experiencia en periodismo digital, escrito y multimedia.