“Sería una falta de respeto decir que Perú no tiene delanteros si no están Paolo Guerrero o Gianluca Lapadula”, dijo Jorge Fossati en una de sus primeras conferencias cuando asumió como entrenador de la selección peruana. Para el estratega uruguayo, existen otros nombres en el torneo local (o internacional) que son opciones firmes. Sin embargo, más allá de serlo, lo certero es que en la Liga 1 el panorama no favorece a los centrodelanteros nacionales, pues en la tabla de posiciones, a día de hoy, hay que hurgar hasta el décimo lugar para encontrar a Matías Succar, el único delantero peruano en el top ten. Asimismo, a excepción de dos clubes, todos tienden a contar a delanteros extranjeros. ¿Por qué no hay goleadores peruanos en el fútbol profesional local?

El escenario

La actual tabla de goleadores del Apertura se reparte entre futbolistas de cinco nacionalidades: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay y Panamá. Seis de los diez primeros son mayores de 34 años y ocho son mayores de 30 años, siendo solo dos (28 y 29) por debajo de los 30 años, lo que evidencia el promedio alto de edad de los goleadores del torneo local. Para encontrar un peruano en la tabla de goleadores debemos llegar al puesto 10.

Esta problemática de la ausencia de centrodelanteros destacando en el torneo local no se trata únicamente de esta temporada, sino que, año a año, la tabla de goleadores está en su mayoría conformada por delanteros extranjeros. En el 2023, Alex Valera fue el que más se acercó alcanzando el quinto lugar con 10 anotaciones en el año por detrás de Santiago Giordana, Yorleys Mena, Carlos Garcés y Adrián Fernández.

Un detalle aún más preocupante: entre los cinco máximos goleadores peruanos de la Liga 1, solo uno es delantero. Se trata de Matías Succar, de 25 años, con apenas 4 goles con Carlos A. Mannucci.

Top te de goleadores Liga 1

Nombre País Club Goles Edad Martín Cauteruccio Uruguay Sporting Cristal 13 37 Carlos Garcés Ecuador Cienciano 8 34 Bernardo Cuesta Argentina Melgar 7 35 Jarlín Quintero Colombia UTC 7 30 Lucas Cano Argentina Sport Huancayo 6 28 Juan Tévez Argentina Cusco 6 36 Joao Rojas Ecuador ADT 5 34 Carlos López Colombia Los Chankas 5 29 Cecilio Waterman Panamá Alianza Lima 5 33 Abdiel Ayarza Panamá Cienciano 4 31





Los refuerzos en ataque, extranjeros

Cada temporada los clubes se refuerzan con delanteros extranjeros como una necesidad casi instaurada debido a que escasean los atacantes nacionales y, en caso de haber, no gozan de mucha experiencia o suele depositarse la confianza en el fichaje extranjero. Un claro ejemplo ocurrió con Universitario de Deportes esta temporada, cuando pese a tener a Alex Valera de goleador en el campeonato y siendo un habitual llamado a la selección peruana, se reforzó con Diego Dorregaray y la expectativa era que el argentino llegara para ser titular, lo que se espera de todos los que ocupan cupo del exterior.

Hasta el momento, el plan con Dorregaray no ha tenido muy buenos frutos desde el juego y los números, por lo que la confianza quedó depositada en José Rivera, Alex Valera o el mismo Edison Flores. Sin embargo, el caso de Universitario de Deportes es casi una excepción junto a Carlos A. Mannucci, que cuenta con Matías Succar como su ‘9′ titular, pues en el resto de equipos de la Liga 1 se opta por centrodelanteros extranjeros.

En el caso de César Vallejo es peculiar, pues se decidió apostar por el peruano Paolo Guerrero, quien con 40 años ya lleva 3 goles en 5 partidos.

Es entonces donde se instaura una especie de círculo vicioso entre los clubes por no apostar por jóvenes delanteros nacionales para que sean titulares. Al no contar con mucha experiencia, no resultan atractivos para otros clubes a medida que avanzan las temporadas y continúan siendo vistos como apuestas, como pasó con Fabrizio Roca más allá de su buen desempeño con Sport Boys en la temporada pasada y que hoy es suplente por detrás del argentino Pablo Bueno.





El salto prematuro

Otra de las tendencias es que, también debido a esta falta de oportunidades, suelen migrar sin tener el suficiente recorrido en la liga local y retornan al poco tiempo o no suelen destacar. Pasó con Percy Liza que migró a Portugal y retornó a Carlos A. Mannucci, Sebastién Pineau que juega en Austin de la MLS Next Pro o recientemente con Juan Pablo Goicoechea que todavía no suma minutos con Platense desde su reciente transferencia y que en Alianza Lima apenas jugó unos minutos.

Dentro de esta problemática, sin duda, los clubes guardan la principal responsabilidad considerando que designan año a año una posición tan determinante con la del atacante a futbolistas del exterior que pueden dar mayor garantía debido a su recorrido, en lugar de apostar por jóvenes de sus canteras o de otros clubes y potenciarlos. Sin duda alguna, el tema del biotipo y la preparación especial para dicha función también es importante y, a excepción de Alex Valera, hace ya varios años que no hay un centrodelantero nacional que se consolide en la liga local o se muestre como una opción de garantía en la selección nacional.

Los goleadores nacionales de la Liga 1

Nombre Club Goles Posición Edad Víctor Cedrón ADT 4 Centrocampista 30 Marlom Ruidías Los Chankas 4 Defensa 24 Matías Succar Carlos A. Mannucci 4 Delantero 25 Jean Pierre Archimbaud Melgar 3 Centrocampista 29 Catriel Cabellos Alianza Lima 3 Centrocampista 19

La problemática en la bicolor

Más allá de lo dicho por Jorge Fossati en conferencia de prensa sobre los delanteros nacionales, es una realidad que nuestras dos principales opciones en tanto a la ‘blanquirroja’ son Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero, quien claramente a sus 40 años no cuenta con esa potencia goleadora de antes en lo que viene siendo su paso por la Universidad César Vallejo.

El resto de opciones recaen en Alex Valera, quien aparentemente volverá a tener mayor continuidad con Universitario de Deportes y que ya retornó al gol, y se asoman otras opciones como Raúl Ruidíaz, más allá de su mal paso por la ‘bicolor’, Santiago Ormeño y, en tanto a delanteros del torneo local, las opciones no sobran: Matías Succar y Percy Liza, quien no cuenta con mucha continuidad con apenas un partido como titular. Otras cartas de gol pueden llegar con nombres como José Rivera, Edison Flores, Joao Grimaldo, Franco Zanelatto, Bryan Reyna o el mismo André Carrillo; sin embargo, no son centrodelanteros natos y esa es la gran escasez del fútbol peruano.

