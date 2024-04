Maxloren Castro se llevó las miradas de hinchas como especialistas del fútbol en los últimos 10 minutos del partido de Sporting Cristal ante Sport Huancayo, luego de que -en ese lapso- generara una asistencia a su compañero de cantera, Diego Otoya, para así sellar la victoria 4-0 en el Alberto Gallardo. La jugada quedaría como anécdota, pero no es la única actuación destacada del atacante de 16 años. En el choque ante Carlos A. Mannucci, el futbolista ingresó como titular por la banda izquierda, colocando el primero de la goleada (4-0) en Trujillo. Y es así que con solo 163 minutos en la Liga 1 Te Apuesto, el canterano se ha vuelto uno de los jugadores más prometedores del club y que trae a la mesa el debate por la apuesta de los equipos peruanos en los jóvenes. Universitario de Deportes, en su momento, tuvo a Piero Quispe (que ahora juega en la Liga MX en México) y Alianza Lima, a Kluiverth Aguilar (que después de un periodo de adaptación, ahora es titular en la Segunda División de Bélgica); no obstante, ¿hoy tienen apuestas serias en jóvenes?

Un título que defender, una Copa que pelear

El domingo 14 de abril, Piero Quispe marcó su primer gol con Pumas UNAM, desde su llegada al club mexicano a inicios de año. El volante nacional es uno de los casos más emblemáticos de Universitario de Deportes, como sucedió con Edison Flores y Andy Polo cuando brillaron en la Copa Libertadores Sub-20 del 2011. Quispe salió de las canteras merengues y supo ganarse, partido a partido, la confianza de los comandos técnicos hasta despegar y convertirse en figura indispensable del equipo. Tal fue el impacto que tuvo que, aún hoy, el club adolece en hallar a su reemplazo. Piero debutó en el Apertura 2021 y llegó a sumar 88 partidos con la ‘U’, 11 goles, ocho asistencias y 6,264 minutos para luego dar ese salto al extranjero, del que ansiamos que cada vez salgan más futbolistas a torneos con mayor competencia.

En cuanto a la ‘U’, para esta temporada, si miramos en la plantilla a jugadores Sub-23, solo aparece uno con rodaje en el campeonato local: Yuriel Celi (22 años), quien no precisamente viene de la reserva, sino que se encuentra a préstamo y que, para finales de temporada, debe volver al Hull City. Además de él, se podría mencionar a Diego Romero, figura con la Selección Peruana Sub-23 en el Preolímpico de este año, donde acumuló cuatro encuentros; no obstante, si revisamos la Liga 1 Te Apuesto, aún no acumula minutos. Asimismo, si bien han estado en banquillo Álvaro Rojas (19 años) y Anghelo Flores (20) (fueron llamados para dos partidos, respectivamente), todavía no debutan.

En resumen, aunque hay jugadores de cantera, ninguno es una apuesta con futuro prometedor en lo que va del año.

JUGADOR EDAD PARTIDOS MINUTOS (2024) GOLES PROCEDENCIA Yuriel Celi 22 5 (Liga 1) 84 1 Hull City (Sub-21) Diego Romero 22 4 (Selección Peruana Sub-23) 360 - Reserva

¿Por qué no hay más jóvenes en la lista de Fabián Bustos? El estratega argentino tiene claro los objetivos del club, como la promoción -en su debido tiempo- del talento dentro del plantel. Jugadores como Nelson Cabanillas (25), Piero Guzmán (24) y Marco Saravia (25) son habituales en la pizarra del DT, sumado a otros nombres de peso como el de Edison Flores, Andy Polo y Jairo Concha, incluyendo a los extranjeros que permiten mantener el dominio en el torneo. Pero sí es un hecho que la prioridad ahora es la retención del título, así como pelear en la fase de grupos de la Copa Libertadores, para conseguir el anhelado pase a los octavos y seguir en el certamen continental.

Yuriel Celi aprovechó que fue titular por primera vez en el año y convirtió su primer gol con camiseta crema. (Foto: Jesús Saucedo)

Alianza y la importación

Hace cinco años, uno de los nombres que generó muchas expectativas en Alianza Lima fue Kluiverth Aguilar. Tras un año y medio en el cuadro íntimo, el defensa hizo el salto al City Group, yendo a préstamo al Lommel SK (Segunda División de Bélgica). Y, tras dos temporadas de adaptación, el futbolista, de 20 años, hoy acumula 29 partidos jugados (28 de ellos como titular), un gol, una asistencia y 2,503 minutos en la temporada 2023-24.

Ahora, desde su aparición de la Sub17, no ha vuelto a sonar otro nombre con tal impacto. Es cierto que esta temporada han jugado algunos potrillos con Alejandro Restrepo, como el caso de Víctor Guzmán (lleva dos partidos y 11 minutos jugados), así como Sebastián Aranda (un encuentro y dos minutos) y Ángel de la Cruz (tapó en tres compromisos y jugó 240′), pero los demás jugadores Sub-23 que vienen estando con el club victoriano son, en su mayoría, provenientes de otros equipos.

Catriel Cabellos (de Racing Club), Jeriel de Santis (del Boavista Porto FC), Marco Huamán (del Sport Huancayo), Axel Moyano (del Atlético Grau) y Cristian Neira (del Unión Comercio) pertenecen a la lista de importaciones del cuadro íntimo.

Si bien la promoción de jóvenes es uno de los pilares del club, la captación de promesas de otros equipos para potenciarlos y, por qué no, exportarlos también es un modelo de negocio válido. En el caso de Huamán y Neira se espera seguir viendo más de ellos y capitalizar la inversión en sus compras. Eso sí, no se debe dejar de lado la responsabilidad que tienen con los objetivos a nivel institucional, como lo es la búsqueda por el título nacional y el poder competir y dejar un buen papel en la Copa Libertadores. De momento, los íntimos están a seis puntos de Universitario (actual líder) en el Apertura 2024, mientras que a nivel internacional suman un punto en dos duelos.

JUGADOR EDAD PARTIDOS MINUTOS (2024) GOLES PROCEDENCIA Víctor Guzmán 18 2 11 - Reserva Catriel Cabellos 19 11 700 3 Racing Club Sebastián Aranda 20 1 2 - Reserva Jeriel de Santis 21 4 48 1 Boavista Porto FC Ángel de la Cruz 21 3 240 - Reserva Marco Huamán 21 6 308 - Sport Huancayo Franco Zanelatto 23 12 322 - Contrato Axel Moyano 23 4 26 - Atlético Grau Cristian Neira 23 3 180 1 Unión Comercio





La recompensa al esfuerzo

En el caso de La Florida, Sporting Cristal continúa desarrollando un ambicioso proyecto de apuesta por la cantera del club, así como en su búsqueda de promesas nacionales en el extranjero, tomando el caso conocido de Gonzalo Aguirre (ya fuera del club) y Diego Otoya. Por ejemplo, con dos años en el plantel principal, Joao Grimaldo ya es un futbolista de exportación, así como el caso de Jhilmar Lora, quien ha sido pretendido -en su momento- por clubes del extranjero, antes de renovar contrato hasta el 2025.

En cuanto a jóvenes valores, es momento de mencionar a Maxloren Castro, atacante de 16 años que ya acumula 163 minutos, con un gol anotado a Carlos A. Mannucci y una asistencia ante Sport Huancayo. Su pie izquierdo y enganche impredecible en ataque, así como su velocidad para recuperar balones y gestionar situaciones de gol hacen de él un talento para continuar observando en el campeonato local, a la espera de una consolidación para posteriormente marcharse al extranjero. Asimismo, también han jugado este año, bajo la dirección de Enderson Moreira, Ian Wisdom (19 años) en tres duelos, con un total de 57 minutos, y Diego Otoya (19′ con un gol).





JUGADOR EDAD PARTIDOS MINUTOS GOLES PROCEDENCIA Maxloren Castro 16 6 163 1 Reserva Ian Wisdom 18 3 57 - Reserva Diego Otoya 19 5 19 1 Reserva Leonardo Díaz 20 8 638 - Contrato Gabriel Alfaro 20 4 155 - Contrato Joao Grimaldo 21 9 715 1 Contrato Adrián Ascues 21 2 13 - Contrato Jostin Alarcón 21 78 281 - Contrato Jhilmar Lora 23 10 832 - Contrato

En su totalidad, el equipo ha hecho jugar, en lo que va del año, a nueve jugadores de 23 años a menos, todos ellos provenientes de la reserva o que ya tienen más de una temporada bajo contrato en el Rímac. Eso sí, lo que resta, para darle peso a este apuesta, es continuar con la tradición de títulos nacionales. La última vez que ganaron fue en el 2020, cerrando así una década de títulos cada dos años (2012, 2014, 2016, 2018). De allí la necesidad de también volver al podio otra vez y qué mejor que con jóvenes promesas siendo los protagonistas.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO