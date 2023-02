Debido a los conflictos por los derechos de transmisión, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) postergó el duelo entre Alianza Lima y la Universidad César Vallejo, programado en un inicio para el sábado 25 (8 pm.). Pese a ello, los dirigidos por Guillermo Salas realizaron un partido de práctica: la intención era no perder ritmo y sostener la rutina de los trabajos. Pero el grupo blanquiazul no solo compartió en el estadio Alejandro Villanueva. También tuvo un gran gesto con el volante Andrés Andrade, quien estuvo de cumpleaños.

Tras su llegada a la tienda victoriana, el mediocampista colombiano se ganó el aprecio de sus compañeros. Entonces, un grupo de jugadores blanquiazules le hicieron pasar un día inolvidable al exjugador de Atlético Nacional. Así lo dio a conocer Hernán Barcos en su última publicación en Instagram. Sí, dejando en claro el buen ambiente que existe en el primer equipo de Alianza Lima.

En la postal se ve al cumpleañero junto a Santiago García, Carlos Zambrano, Gabriel Costa, Pablo Sabbag, Aldair Rodríguez, Edinson Chávez y, por supuesto, el ‘Pirata’, en una terraza. En dicho post se ve la frase: “La banda. Feliz cumple, ‘rifle’. Hermosa tarde en familia”.

¿Por qué Alianza Lima no jugó este sábado ante César Vallejo?

El conflicto por los derechos televisivos de la Liga 1 sigue sin resolverse. Alianza Lima lo volvió a sufrir en esta sexta fecha al no poder jugar ante César Vallejo, debido a que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) consideró que no existían las garantías suficientes para la transmisión del encuentro desde el estadio Alejandro Villanueva.

“El Club Alianza Lima no brindó una respuesta a dicha carta en el plazo indicado en el documento, y a pesar de la apertura otorgada durante el día por parte de la FPF para que muestre una postura oficial, tampoco mostró disposición para otorgar las garantías para el correcto desarrollo y transmisión del partido”, señaló la FPF en un comunicado.

Tres partidos suspendidos

El encuentro entre Alianza Lima y César Vallejo no será el único que tendrá que ser reprogramado por la FPF, sino también los que se iban a jugar en Cusco (Binacional vs. Sporting Cristal) y en Arequipa (Melgar vs. Sport Boys). Los clubes perjudicados han mostrado su malestar al considerar que esta medida del máximo ente rector del fútbol peruano ha sido arbitraria y va en contra de sus intereses deportivos.





