La ‘U’ llegaba al duelo ante Mannucci por la fecha 6 del Torneo Apertura con varios problemas encima: con dos derrotas ante Unión Comercio y Alianza Lima, sin efectividad debajo del arco, con refuerzos cuestionados por su bajo nivel, sin un equipo fijo, con líos en la zaga central y sin Compagnucci en el banco (expulsado en el clásico) . El hincha promedio esperaba que este partido sea el punto de quiebre para dejar atrás la crisis y mirar hacia adelante; sin embargo, solo terminó agravando el asunto, con una nueva caída por 2-0 ante el conjunto carlista, en un partido accidentando y con muchos incidentes.

Para empezar, el comando técnico volvió a cambiar su ‘11′ por tercera vez. Aunque en los últimos dos partidos solo había rotado al compañero de Matías Di Benedetto en la zaga central (o era William Riveros o Piero Guzmán), esta vez movieron más la ‘pizarra’, arrancó el defensa paraguayo, le dio la confianza nuevamente a Piero Quispe (por Martín Pérez-Guedes) y apostó por la titularidad de Emanuel Herrera, quien hacía su estreno desde el vamos para intentar aliviar esa crisis de gol en la delantera crema (Valera venía con dos partidos sin ‘mojar’). Sin embargo, en el Mansiche de Trujillo, se juntó todo lo que no se debía juntar para los intereses de Universitario: penal errado, expulsados y un bajo desempeño (quizá el más bajo hasta ahora) de los refuerzos.

El partido comenzó con los cremas teniendo el balón y creando sociedades, balones distribuido entre Quispe y Calcaterra hacia Rivera y Polo, respectivamente. A los 12′, ‘Calca’ combinó con Polo, quien dentro del área sacó un centro que terminó en la mano de Alexander Lecaros. El árbitro Bruno Pérez marcó el penal y parecía que el encuentro iniciaba bien para los dirigidos por Compagnucci. Herrera se paró para patear desde los doces pasos ante la mirada de Manuel Heredia, que segundos había hecho que Matías Di Benedetto se ganase la tarjeta amarilla por haberlo ‘pechado’ antes de la ejecución.

El delantero argentino tomó vuelo, pero su remate fue muy avisado, sin potencia ni colocación y Heredia se lanzó hacia su palo izquierdo y atajó el remate. La ‘Maquinaria’, que en su mejor momento en Cristal llegó a marcar 40 goles en una temporada, no aprovechó la ocasión, y el cartel de goleador no salió a flote; por el contrario, también aumentó la crisis de gol crema. Pero no quedó ahí, diez minutos después llegaría el principio del fin. A los 24′, Di Benedetto cortó una contra de Matías Succar lejos del área y se ganó la segunda amarilla, con lo que dejó a su equipo con 10 jugadores.

El central argentino no mostró su experiencia en el manejo de situaciones, se hizo amonestar en el penal a favor de Universitario y cometió una falta prematura, agravando así el problema de la zaga de la ‘U’. En el primer partido del campeonato, Piero Guzmán vio la roja; en el segundo, Riveros fue cómplice en el gol de Comercio, en el clásico, el propio Di Benedetto perdió la marca en el gol de Sabbag y ante Mannucci dejó con uno menos a su equipo. Pero, nuevamente, no quedó ahí.

Con 10, la ‘U’ intentó recomponerse, sacando a Herrera (que después del penal errado no tuvo una jugada clara) para que ingrese Piero Guzmán y complete la zaga central junto a Riveros. Y más allá de la incursión de un perro en el campo, el primer tiempo se iba con un empate sin goles y sin muchas acciones claras de peligro en ambos arcos. Solo antes del descanso un tiro libre en el travesaño de Nelson Cabanillas hacía creer al hincha que con uno menos el triunfo todavía era posible.

De mal en peor

Tras el descanso y con uno menos, la ‘U’ no tuvo tiempo de volver a asentarse en el campo. A los 53′, luego de un tiro libre de Alexis Cossío, Matías Succar cabeceó sin marcar para poner el 1-0 y batir a Carvallo. El ‘9′ trujillano apareció en el área sin marca referencial y a la espalda de Riveros y entre Rodrigo Ureña. La cosa se ponía cuesta arriba para los merengues y para agregarle más dificultad a este panorama 11 minutos más tarde llegaría otro problema: Raziel García recibió el balón dentro del área, no controló bien, pero Guzmán se barrió de forma vehemente que por más que le quitó la pelota, el árbitro señaló penal a favor de Mannucci.

Una situación que desencadenaría la tercera gran desgracia de la noche, al penal fallado de Herrera, la expulsión de Di Benedetto, se le sumaría otra roja más: a Rodrigo Ureña. El penal marcado por Bruno Pérez descontroló al mediocampista chileno a tal punto de perder los estribos, encarar al árbitro, tirar la pelota y dejar a su equipo con nueve jugadores. Sus dos refuerzos internacionales, que llegaban con un gran cartel, tenían su peor noche, cometiendo dos errores infantiles (falta de control) y poniendo a la ‘U’ a un golpe del nocaut.

Golpe que no llegó en la acción posterior, pues el penal lo atajó Carvallo, salvando a su equipo y dándole la esperanza para un empate. La ‘U’ movió el banco, ingresaron Alex Valera, Luis Urruti y Jordan Guivin para apelar a la ‘garra crema’, que en momentos de adversidad como los que pasaba en Trujillo podría aparecer. Con nueve jugadores y solo con Valera y Urruti frente a cinco defensores, los cremas pudieron incluso igualar el marcador. A los 26′, y luego de un remate de Cossio que desvió Carvallo, el delantero merengue tuvo el 1-1 con un disparo que terminó en el poste del arco de Heredia, nuevamente el gol le era esquivo al exjugador de Al-Fateh.

Los cremas empezaban a jugar más que cuando tenían 11 o 10 jugadores y apostaban al ‘matar o morir’. Cerca del final, Urruti tuvo un tiro libre que Heredia rechazó y parecía que en los últimos minutos podía pasar cualquier cosa. Sin embargo, Succar apagó toda esperanza de los cremas a los 89′. En un córner para la’ U’, se generó una contra, los carlistas tenía la superioridad y el balón, con espacio, el exdelantero de Municipal tiró un remate desde fuera del área para el 2-0 y sentenciar el marcador y apagar las ilusiones de esa ‘garra crema’.

“Venimos a ganar, teníamos esa predisposición todos juntos para sacar este partido adelante para cortar esta mala racha que tenemos, pero lamentable el arbitraje, nos malogra el trabajo de la semana. Venimos trabajando bien, no se nos da los resultados, pero a pasar la página y pensar en el rival que viene”, dijo Ancajima tras el duelo. Con tres derrotas seguidas y una terrible estadística como visitante, diez derrotas consecutivas sin ganar fuera de Lima o Callao (siete de ellas con Compagnucci en el cargo), la ‘U’ no levanta ‘cabeza’ y el técnico argentino parece ya no tener crédito en Ate.

La siguiente fecha recibirá a Melgar con dos bajas fijas (sin Di Benedetto ni Ureña) y con la crisis de tres derrotas encima, con deudas en el gol y con más de un refuerzo ‘bajo la lupa’.

El tiempo se agota y el equipo necesita respuestas, a dos semanas de enfrentar a Cienciano en el Monumental por la fase previa de la Copa Sudamericana, y con el ‘Domino’ a la vuelta de la esquina, la ‘U’ vive un momento complicado e impensado para sus hinchas que se habían ilusionado con un arranque prometedor.

¿Es momento de cambiar a Compagnucci? Parecería prematuro en un torneo que recién empieza y todavía hay tiempo de darle vuelta. Además, se viene la Copa Sudamericana, clave para los intereses económicos del cuadro crema, razón por la que parece más sensato mantener a Compagnucci y exigirle mejores resultados. Uno de ellos debería ser avanzar de fase en la Sudamericana. A diferencia del año pasado, este plantel sí lo armó el argentino y todos los fichajes están bajo su responsabilidad.

Tres derrotas consecutivas no son poca cosa, peor aún si una de ellas fue en el clásico, de local, ante Alianza Lima. Compagnucci urge replantear y encontrar un equipo base, además de consolidar a los refuerzos, cuyo rendimiento no ha sido hasta ahora el esperado. Darle tiempo para recomponer y alcanzar resultados parece ser la primera opción.

