El presente de Universitario de Deportes no es el esperado: marchan en el puesto 13 y con apenas tres puntos. El elenco de Carlos Compagnucci arrancó la temporada con pie derecho -golearon 4-0 a Cantolao-, sin embargo, en sus últimos tres partidos solo registró derrotas (con Mannucci, Unión Comercio y Alianza Lima). Pese a todo este panorama desalentador, el comando técnico valora y rescata lo hecho por sus jugadores.

Así lo dio a conocer el asistente técnico del cuadro merengue, Marcelo Herrera, quien señaló en conferencia de prensa que “estamos muy contentos con el rendimiento del equipo, no podemos decir nada en cuanto a eso, son muy sacrificados día a día. En tantos años de trayectoria no conozco otro camino que no sea trabajar día a día”.

A ello, agregó que “trabajando vienen las cosas buenas y obviamente en el camino van a suceder, cosas malas como las que están ocurriendo ahora”. Eso sí, no pudo evitar hablar sobre el arbitraje y cómo se dio el manejo del partido en el estadio Mansiche de Trujillo.

“Un partido raro por situaciones ajenas. Es difícil cuando las tomas de decisiones son complicadas y de lo cual prefiero no hablar. Jugar hoy en el fútbol once vs. once es muy difícil, imagínense con dos menos. El análisis va a ir por allí”, indicó.

Si bien los números no acompañan ahora al equipo, Herrera sostuvo que “desde el primer día trabajamos cada jornada, de la misma manera lo hacen los jugadores. Muchas veces los resultados no acompañan más allá de que juegues, que corras, hay circunstancias que hacen que los partidos no se ganen. Esto es día a día, seguir trabajando. La suerte cambia”.

Finalmente, se refirió al planteamiento ofensivo que se estaba dando, específicamente, por la titularidad de Emanuel Herrera y la presencia de Alex Valera como suplente. “Son decisiones técnicas, la misma pregunta la hicieron a la inversa los partidos anteriores. Esto es fútbol, las decisiones las toma el cuerpo técnico y hoy le tocó a Emanuel”, aclaró.





