Alejandro Rázuri fue presentado como el nuevo Jefe del Primer Equipo de Alianza Lima hace tan solo una semana; sin embargo, este viernes, a través de un comunicado, el club informó que no continuará en su cargo. En dicho documento, el elenco íntimo no detalla las razones, aunque se trataría de una decisión de la directiva tras la presión de la hinchada.

“El club Alianza Lima pone en conocimiento de la familia aliancista y de la opinión pública que el señor Alejandro Rázuri Aliaga ha dejado de pertenecer a nuestra institución”, señala el comunicado que el cuadro de La Victoria compartió en sus redes sociales oficiales.

Inmediatamente después de su incorporación al club, los hinchas de Alianza Lima sacaron a relucir algunas fotografías que evidenciarían una inclinación de Alejandro Rázuri por el eterno rival; Universitario de Deportes.

Alianza Lima es uno de los clubes que ha sufrido más bajas de cara a la temporada 2021. Los directivos decidieron hacer una reestructuración en el primer equipo, por lo que varios jugadores dejaron de vestir la blanquiazul, ya sea por el término de su contrato o por mutuo acuerdo para rescindir el vínculo, en pro de darle a Carlos Bustos la plantilla que él desea para la próxima campaña.

Depor pudo conocer que tres futbolistas se sumarán a la lista de bajas en Alianza Lima, puesto que Beto da Silva, Patricio Rubio y Rubert Quijada no seguirán este año en el cuadro de La Victoria. Los dos primeros no continuarán en el club al no encontrarse en el proyecto deportivo para el presente año (con el jugador chileno el mayor inconveniente es lo económico), mientras que en el caso del zaguero, se ha decidido no ampliar el préstamo.

