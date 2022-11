Previo a la final de vuelta, más allá de que Melgar tenía la ventaja (1-0), en Alianza Lima había tranquilidad: se sabía que era clave el aliento de la hinchada blanquiazul y, de paso, el regreso de una ficha que fue importante en la pizarra de Guillermo Salas: Arley Rodríguez (no estuvo en la ida por suspensión). El extremo colombiano siempre aportó con su desgaste físico, con su ida y vuelta. Por eso, el agradecimiento del hincha victoriano tras enterarse que no seguirá para el proyecto deportivo 2023.

Pero no es la única modificación que realizó el área deportiva del conjunto blanquiazul. También se realizó una cirugía en la defensa: desde redes sociales los íntimos confirmaron que Christian Ramos terminó su ciclo en La Victoria. El zaguero llegó este año y en el campeonato local disputó 28 partidos y 1 898 minutos.

“¡Gracias por tu esfuerzo y profesionalismo, campeón! Muchos éxitos en tus próximos proyectos”, fue el mensaje del conjunto victoriano para el defensor nacional. En la misma línea, mostraron todo su respeto por el corazón que siempre mostró Arley Rodríguez, en estos dos últimos años: “¡Gracias por toda tu entrega, bicampeón! Te deseamos lo mejor siempre”.

Hace una semana, Arley Rodríguez utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a la hinchada victoriana: “Lo más difícil siempre es la despedida, pero la voluntad de Dios es perfecta y me toca partir. Para mis compañeros, saben que los quiero y ustedes a mí. Gracias a la hinchada por el aliento y aguante. Soy bicampeón pero me quedo con la alegría y respeto. No olviden nunca al colocho. Los quiero mucho, Alianza Lima”,

Gabriel Costa regresó a La Victoria

Los hinchas de Alianza Lima estaba impacientes en estas últimas semanas debido a que esperaban los refuerzos para pelear por el tricampeonato y, por supuesto, protagonizar una buena actuación en la Copa Libertadores. En tal sentido, el club blanquiazul acabó este martes con el misterio y anunció a Gabriel Costa, quien vuelve a tienda victoriana luego de ocho años.

Mediante un video en sus redes sociales, el cuadro íntimo oficializó al volante uruguayo nacionalizado peruano. “Vuelve después de ocho años, volante por fuera y de buen pie. Vistió la blanquiazul y la blanquirroja. Regresa al lugar donde fue feliz”, se lee. El clip también mostró los mejores goles del futbolista cuando jugó en el conjunto victoriano, en las campañas 2014 y 2015.





