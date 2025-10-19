En La Victoria no quieren esperar al final del torneo para mover fichas. Mientras el Torneo Clausura entra en su recta decisiva, la directiva de Alianza Lima ya trabaja en la planificación del 2026 con un objetivo claro: reforzar su zona defensiva. En ese contexto, un nombre empieza a sonar con fuerza en los pasillos de Matute y, curiosamente, pertenece a uno de sus clásicos rivales. Se trata de Rafael Lutiger, defensa de Sporting Cristal que culmina contrato al término de esta temporada y que, según diversas versiones, estaría en carpeta del conjunto íntimo para reforzar su plantel.

El interés no es casual. Alianza Lima atraviesa un proceso de renovación en su zaga, ante la posibilidad de que jugadores como Carlos Zambrano o Renzo Garcés cambien de aires en el próximo mercado. Por ello, la dirigencia blanquiazul busca un defensor joven, polifuncional y con proyección internacional. En ese perfil encaja perfectamente Rafael Lutiger, quien a sus 24 años ya cuenta con experiencia en Liga 1, Copa Libertadores y Sudamericana.

En Matute ven en el zaguero rimense a una apuesta a futuro. Según la información del periodista José Varela, el club íntimo considera que Lutiger podría llegar a costo cero si no renueva con Cristal y se convierte en agente libre. “Es un jugador muy interesante, joven, polifuncional y puede dar una tremenda mano si a fin de año queda libre”, comentó el comunicador sobre el posible interés del equipo victoriano.

Por ahora, en Sporting Cristal las alarmas también se encendieron. La directiva celeste habría iniciado conversaciones con el entorno del futbolista para intentar extender su vínculo más allá del 2025. Sin embargo, hasta el momento no hay acuerdo cerrado, lo que mantiene abierta la posibilidad de que el jugador escuche otras propuestas. El club rimense no quiere repetir casos pasados en los que figuras de la casa se marcharon libres a otros equipos grandes.

Los números de Rafael Lutiger esta temporada

Rafael Lutiger ha tenido una temporada irregular en cuanto a minutos, pero su rendimiento cuando fue titular lo mantiene en la órbita de varios equipos. Suma más de 20 partidos oficiales entre Liga 1 y torneos internacionales, además de un gol marcado en la Copa Libertadores. Su principal virtud radica en la versatilidad: puede jugar tanto de zaguero central como de lateral izquierdo, una característica que valoran mucho los técnicos modernos.

En Alianza Lima creen que su llegada sería ideal para complementar la línea defensiva junto a Miguel Trauco o cualquier variante táctica que se implemente en 2026. Además, su perfil zurdo y su buena salida con el balón desde el fondo podrían encajar con el estilo de juego que busca consolidar el comando técnico. Su valor de mercado, según Transfermarkt, ronda los 450 mil euros, aunque podría incrementarse por su juventud y proyección.

La historia entre Lutiger y Sporting Cristal no ha estado exenta de altibajos. El defensor ya fue cedido en 2024 a Sport Boys para sumar minutos y regresó al Rímac con la intención de ganarse un lugar. Aunque tuvo momentos destacados, la llegada de refuerzos como Nicolás Pasquini lo relegó nuevamente al banco. Esa falta de continuidad podría pesar en su decisión de buscar nuevos aires a fin de año.

De concretarse su fichaje, Rafael Lutiger seguiría los pasos de otros exrimenses que vistieron la blanquiazul, como Pedro Aquino o Gianfranco Chávez, quienes también dieron el salto al equipo íntimo. Por ahora, el defensor se mantiene enfocado en cerrar de la mejor manera la temporada con Sporting Cristal, aunque sabe que su futuro podría tener un nuevo color: el azul y blanco de Alianza Lima.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-1 a Sport Boys, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Sport Huancayo, en el partido válido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para este lunes 20 de octubre desde la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

