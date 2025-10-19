Dando inicio a una nueva semana, Alianza Lima vuelve a la acción en el Torneo Clausura 2025, viajando a Huancayo para un duro reto en la altura. Los blanquiazules necesitan recuperar puntos luego de una temporada con mucha irregularidad en el plano local. Este lunes 20 de octubre, visita a Sport Huancayo en el marco de la fecha 15 y se anunció a los jugadores que están disponibles, así como también algunas ausencias que resuenan entre los hinchas ‘blanquiazules’.

El cuadro íntimo afrontará un compromiso clave en su intento por cerrar el Clausura lo más arriba posible y sostener su ubicación entre los primeros lugares del acumulado. Consciente de que una caída en la altura podría complicar sus aspiraciones, Néstor Gorosito vuelve a sentarse en el banquillo tras cumplir su sanción, dispuesto a liderar a su plantel en un terreno siempre exigente como el del ‘Rojo Matador’.

En la nómina presentada por el club destacan tres regresos que fortalecen al equipo en zonas clave del campo. Guillermo Viscarra vuelve a la portería luego de su participación con la selección de Bolivia; Alessandro Burlamaqui reaparece tras superar molestias físicas; y Hernán Barcos, referente en ataque, retorna luego de cumplir su fecha de suspensión frente a Alianza Universidad.

Hernán Barcos regresa al plantel en el duelo frente a Sport Huancayo. (Foto: GEC)

Aun así, no todas son buenas noticias para los victorianos. El extremo Kevin Quevedo quedó fuera de la convocatoria tras el duro golpe que sufrió en el rostro en el último partido ante Sport Boys. El atacante tuvo que ser trasladado a una clínica y posteriormente se confirmó que padeció una conmoción cerebral, motivo por el cual el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y darle más días de recuperación.

Tampoco estarán presentes Alan Cantero ni Guillermo Enrique, quienes no fueron incluidos en la lista final, en el caso de Cantero por una nueva dolencia, mientras que por decisión técnica se termina quedando fuera el lateral por derecha.

Kevin Quevedo sufrió fuerte golpe de cabeza en el Alianza Lima - Sport Boys y tuvo que ser retirado de Matute en Ambulancia. (L1 MAX)

La ausencia de Quevedo deja un vacío en el frente ofensivo, donde su velocidad y desequilibrio suelen ser determinantes, aunque el retorno de Barcos le ofrece a Gorosito una referencia clara dentro del área rival. El partido en Huancayo se perfila como una nueva prueba de carácter para los blanquiazules, que en la recta final del torneo buscan consolidar una idea de juego más sólida y consistente.

El regreso de Gorosito al mando también despierta expectativa. Más allá de los resultados, el técnico argentino sabe que su futuro en el club aún no está definido, por lo que cada partido puede tener peso en la evaluación final de la directiva.

Lista de convocados de Alianza Lima vs Sport Huancayo.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-1 a Sport Boys, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Sport Huancayo, en el partido válido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para este lunes 20 de octubre desde la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR