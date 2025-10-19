El último fin de semana fue intenso para los futbolistas peruanos que militan en el extranjero. Entre goles, asistencias y minutos importantes, varios nombres volvieron a ser protagonistas en distintos rincones del mundo. Gianluca Lapadula en Italia, Luis Ramos en Colombia, Joao Grimaldo en Letonia y Kenji Cabrera en Canadá formaron parte de una jornada cargada de acción, donde cada uno vivió realidades distintas, pero con un punto en común: seguir dejando huella fuera del país. El rendimiento de los nacionales genera expectativa pensando en futuras convocatorias de la ‘Bicolor’.

Luis Ramos volvió a destacar en el clásico vallecaucano, donde América de Cali venció 2-0 a Deportivo Cali. El atacante peruano fue titular y se mostró participativo desde el inicio, incluso aportando una asistencia clave para el primer gol de su equipo. A los 27 minutos, Ramos habilitó a Cristian Barrios con un pase largo que terminó en la apertura del marcador. Más adelante, tuvo una oportunidad clara de cabeza para ampliar la ventaja, pero el balón no terminó en la red. Su despliegue y entrega fueron determinantes para que los “Diablos Rojos” sumaran tres puntos que los acercan a la zona de clasificación.

Luis Ramos llegó a América de Cali en 2025. (Foto: AFP)

En Europa, Joao Grimaldo sigue sumando experiencia con el Riga FC, líder del campeonato de Letonia. El extremo nacional fue titular en la victoria 1-0 sobre Metta, encuentro en el que su equipo mostró superioridad y orden táctico. Aunque no participó directamente en el gol, Grimaldo aportó movilidad y desequilibrio por los costados durante los 62 minutos que estuvo en el campo. El Riga consolidó su liderazgo con 86 puntos y mantiene una amplia ventaja sobre sus perseguidores, mientras el peruano continúa adaptándose al fútbol europeo.

Joao Grimaldo continua marcando goles con el Riga FC de Letonia. (Foto: Agencias)

En Italia, Gianluca Lapadula sigue demostrando su vigencia pese al mal momento colectivo del Spezia. El delantero ítalo-peruano fue titular por tercera vez consecutiva y marcó el primer tanto del partido ante Cesena, apenas a los cuatro minutos de juego. Sin embargo, su equipo no logró sostener la ventaja y terminó cayendo 2-1. Aun así, Lapadula se mantiene como el máximo goleador del Spezia esta temporada, con tres tantos entre la Serie B y la Copa Italia. A sus 35 años, el ‘Bambino’ continúa siendo sinónimo de entrega y liderazgo dentro del campo.

Gianluca Lapadula volvió a anotar con la camiseta del Spezia. (Facebook)

El rendimiento de Lapadula ha vuelto a despertar el interés de los hinchas peruanos, especialmente luego de que Jefferson Farfán sugiriera públicamente la posibilidad de verlo algún día con la camiseta de Alianza Lima. Aunque por ahora el delantero está enfocado en levantar al Spezia, las especulaciones sobre un posible regreso al fútbol peruano no dejan de rondar. Su experiencia y vigencia lo mantienen como uno de los jugadores más queridos por la afición nacional.

Por otro lado, Kenji Cabrera volvió a sumar minutos con el Vancouver Whitecaps en la Major League Soccer. El peruano ingresó en los últimos minutos del partido ante FC Dallas, que terminó con derrota por 2-1 para el conjunto canadiense. El encuentro se complicó temprano tras la expulsión de un compañero, y pese al esfuerzo final, no pudieron remontar. Vancouver cerró la temporada regular en el segundo lugar de la Conferencia Oeste y se alista para enfrentar precisamente a Dallas en los ‘play-offs’, donde Cabrera podría tener más protagonismo.

Kenji Cabrera

Mientras tanto, en Medio Oriente, Renato Tapia no tuvo participación en la victoria 2-1 del Al Wasl sobre Al Nasr, aunque su equipo continúa en buena racha y se ubica entre los tres primeros de la liga emiratí. El volante nacional espera su oportunidad para debutar oficialmente y adaptarse a un nuevo desafío en su carrera profesional.

En resumen, fue un fin de semana con distintas emociones para los peruanos en el exterior. Algunos como Lapadula y Ramos se lucieron con actuaciones destacadas, mientras otros siguen trabajando para ganar continuidad. Todos, sin embargo, comparten el mismo objetivo: mantenerse vigentes.

