La expectativa por el duelo entre Sporting Cristal y Universitario crecía no solo por lo que representa en la lucha por el Torneo Clausura, sino también por la posibilidad de volver a ver un clásico moderno con ambas hinchadas en el Estadio Nacional. Sin embargo, esa ilusión se desvaneció cuando el club rimense confirmó que el compromiso de este jueves se jugará únicamente con público local, una medida que despertó reacciones encontradas dentro del propio equipo.

Julio César Uribe, director general de fútbol, había expresado su deseo de que el encuentro se dispute con ambas parcialidades. Sin embargo, su postura no fue finalmente respaldada por la dirigencia, que priorizó aspectos de seguridad y control logístico para evitar incidentes.

En un comunicado publicado la noche del sábado, el club oficializó la decisión con un mensaje enfocado en su afición. “Porque la Celeste es la razón de nuestras vidas... ¡Este partido lo ganamos todos juntos! Con nuestra gente, con nuestros colores, con nuestra pasión”, señaló la institución en su cuenta oficial.

Sporting Cristal confirmó que duelo con Universitario se jugará solo con hinchada local. (Foto: @ClubSCristal)

La medida ha generado debate entre los aficionados, especialmente considerando el contexto del campeonato. Universitario llega como líder sólido y con la posibilidad de asegurar prácticamente el título del Clausura si consigue un triunfo en el Nacional, lo que daría un cierre vibrante a la competencia.

Por su parte, Sporting Cristal ha quedado relegado después de la última derrota que sufrió con ADT, bajando puestos en la tabla y arriesgando también su clasificación a Copa Libertadores, por lo que necesita los puntos también con urgencia para no seguir cayendo en el acumulado.

¿Por qué Julio César Uribe está en desacuerdo?

El directivo de Sporting Cristal, previo a subir al avión rumbo a Cusco para su duelo con Deportivo Garcilaso, reveló las expectativas que tienen de lo que resta del campeonato local, donde aseguró que su reto más difícil sin duda será ese duelo con Universitario de Deportes.

“Tenemos que hacer un mejor partido en altura para tratar de ganar los 3 puntos. Esa es la intención, como corresponde. Sí, está claro (el final del torneo), pero todavía en función de esas posiciones dependemos de nosotros. Con la U está complicado el tema, pero como corresponde vamos a luchar hasta el final”, indicó para el medio EntreBolas.

Por otro lado, fue notificado por el periodista que el cuadro rímense ya había confirmado que el duelo en el Estadio Nacional sería solo con hinchada local, a lo que mostró su disconformidad no solo a través de gestos, si no también con palabras que expresan sus ganas de que vuelva el fútbol con doble hinchada.

“Soy partidario de que hay que evitar la confrontación. Las hinchadas deben disfrutar a sus equipos. El Perú está extremadamente dividido. Estamos en una situación caótica y debemos aprender a respetarnos y a valorarnos. De otra forma siempre nos van a mirar de abajo del hombro y no quiero que eso sea para siempre. Así que hay que reaccionar y entender que los peruanos podemos ser mejor de lo que somos, pero respetándonos”, concluyó.

Julio César Uribe habló sobre el partido que se jugará solo con hinchada local. (Video: Entrebolas)

TE PUEDE INTERESAR