Alianza Lima demostró la jerarquía que posee su plantel, luego de voltear un resultado adverso, el último domingo, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. Si bien no tuvieron el arranque que esperaban frente a Carlos A. Mannucci, el equipo supo resolver sobre la marcha y así quedarse con los tres puntos de la jornada. Jairo Concha fue parte de dicho partido, incluso, quien le dio la asistencia a Hernán Barcos para colocar el segundo tanto. ¿Qué dijo al respecto?

Al ser consultado por el cotejo en Trujillo, el volante íntimo admitió que no empezaron el compromiso como se tenía planificado, aunque ello no impidió que finalmente se lleven el triunfo. “No empezamos bien el partido, se nos complicó, nos hicieron un gol, pero menos mal que la jerarquía del equipo hizo que volteáramos el marcador”, sostuvo en diálogo con Fútbol en América.

Asimismo, ratificó los objetivos que tiene el equipo, pues no han dejado de lado conseguir el título del Clausura, con el que podrían ganar automáticamente el campeonato local. “Estamos buscando el tricampeonato y para eso tenemos que ganar los cuatro partidos que quedan y esperar a ver qué pasa”, indicó. No olvidar que los duelos que le quedan pendientes a los íntimos son contra Melgar, Binacional, ADT y cierra contra Deportivo Garcilaso en Cusco.

Respecto al protagonista de los goles, Jairo no dudó en elogiar al ‘Pirata’ Barcos y lo determinante que es en área rival, sumando solo en el Clausura seis goles y cuatro asistencias. “Sabemos que Hernán resuelve muy bien las jugadas que tiene y felizmente pudo hacer las que tuvo para llevarnos los tres puntos”, manifestó sobre el delantero argentino.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima tendrá un nuevo partido este jueves 28 de setiembre desde las 8:30 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva. El rival a enfrentar será Melgar, que momentáneamente se encuentra en la punta de la tabla de posiciones del Clausura, luego de imponerse por 3-1 a Unión Comercio. Sin duda, un encuentro complicado, que podría marcar una oportunidad clara para los íntimos de meterse entre los tres primeros del Clausura.

No olvidar que, en la tabla de posiciones, los blanquiazules se encuentra en el cuarto lugar con 29 puntos, la misma cantidad que poseen Sporting Cristal (que juega esta noche contra UTC en el Estadio Nacional) y Universitario de Deportes (que esta fecha no fue programado), mientras que el ‘Dominó’ está arriba con 31 unidades. Eso sí, en el Acumulado, los íntimos lideran con 71 puntos, siete unidades más que los celestes.





