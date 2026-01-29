Alianza Lima sufre una dura baja para su debut en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Además de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, separados del club, Jesús Castillo quedó al margen de la primera fecha ante Sport Huancayo y no viajará a la ‘Incontrastable’ por una lesión sufrida en el duelo ante Inter Miami, por la Noche Blanquiazul. En ese sentido, el DT Pablo Guede alista variantes para colocar el mejor once posible con los futbolistas con los que cuenta.

De hecho, el volante también se perderá el duelo de ida de Alianza Lima ante 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores. “En el duelo ante Inter Miami por la Noche Blanquiazul, nuestro futbolista Jesús Castillo sufrió una lesión durante el partido. Los estudios médicos posteriores confirmaron que el volante blanquiazul sufrió un desgarro parcial del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda”, señaló el parte médico del club blanquiazul.

De hecho, no se trata del único futbolista que no viajará a Huancayo. “Además, informamos que, durante los últimos días, Josué Estrada sufrió una tendinitis en la rodilla derecha. Ambos jugadores ya iniciaron sesiones de fisioterapia bajo la supervisión del departamento médico y el club brindará información sobre su evolución”, indicó en otra parte del comunicado el club blanquiazul.

Jesús Castillo se perderá el inicio del Torneo Apertura en Huancayo. (Foto: Alianza Lima)

En ese sentido, y con las bajas mencionadas, el entrenador Pablo Guede viene bosquejando un once para enfrentar al ‘Rojo Matador’, que en principio sería la base del equipo que debutará en Copa Libertadores. El mensaje del DT argentino es ir con todo tanto a nivel local como internacional, sin darle prioridad de entrada a ningún torneo en especial.

Según la información del periodista Gerson Cuba en su cuenta de ‘X’, el probable equipo de Alianza Lima para enfrentar a Sport Huancayo sería con Viscarra; Advíncula, Antoni, Garcés, Carbajal; Gaibor, Chávez, Vélez; Gentile, Eryc Castillo y Guerrero. Es decir, el reemplazante de Jesús Castillo, quien asomaba como titular, será Gianfranco Chávez, quien fue probado en la pretemporada como volante central.

Alianza Lima viajará en vuelo chárter este viernes a primera hora a Huancayo para enfrentar desde el mediodía al ‘Rojo Matador’ en el estadio IPD Huancayo. Tras el partido, regresarán al hotel y de inmediato retornarán a la capital para preparar su próximo partido, que será el debut copero ante 2 de Mayo de Paraguay el próximo miércoles 4 de visita.

Alianza Lima arranca su camino en el Apertura visitando Huancayo. (Foto: Alianza Lima)

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

El partido será transmitido a través de la señal del canal L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que se puede disfrutar en diferentes operadores tanto en el Perú como en el extranjero, por lo que aquí te compartimos el detalle. Además, todas las incidencias de la jornada las encontrarás en la web de Depor.

Claro TV: 10 SD, 510 HD

DIRECTV: 604 SD, 1604 HD

Best Cable: 12 SD, 6.2 HD

Movistar TV: 14 y 714 HD

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

Este encuentro entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo se disputará este viernes 30 de enero en el Estadio IPD de Huancayo. El partido está programado para iniciar a las 12:00 p.m., hora peruana, luego de la presentación oficial del plantel celeste. Se espera una importante cantidad de hinchas de ambos clubes.

