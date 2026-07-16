Una de las mayores incógnitas que ha girado alrededor de Alianza Lima durante las últimas semanas ha estado vinculada con la llegada de los fichajes para el Torneo Clausura –solo repescaron a Cristian Neira de su préstamo en Atlético Grau–. En un principio, se dijo que esto se debía a una falta de caja dentro del club. Sin embargo, recientemente Fernando Cabada, quien hasta hace poco cumplía la labor de administrador, afirmó que se habían manejado así durante el receso de la Liga 1 porque ese tipo de decisiones las deberían tomar las nuevas cabezas de la institución.

En ese sentido, en las últimas horas se pudo conocer que Alianza Lima está tras los pasos de un zaguero nacional. Según confirmaron en el programa Modo Fútbol, Jhair Soto cuenta con el visto bueno del comando técnico de Pablo Guede y, en coordinación con el área deportiva encabezada por Franco Navarro, vienen trabajando para su contratación. No obstante, la citada fuente precisó que no está siendo una negociación sencilla.

Alianza Lima ya le hizo saber a ADT, club dueño del pase de Soto, su interés por contar con sus servicios y las tratativas vienen avanzando desde hace una semana. Por ahora ambas partes no han llegado a un buen entendimiento, pero las conversaciones continúan y todo dependerá de cómo que algunos puntos, entre ellos el económico, queden resueltos.

Jhair Soto tiene contrato con ADT hasta finales del 2027. (Foto: ADT)

Jhair Soto, zaguero diestro de 23 años, tiene contrato vigente con ADT hasta finales del 2027. Precisamente ese vínculo es el que por ahora está entrampado la situación, pero en Alianza Lima son optimistas y creen que podrán llegar a un acuerdo con el conjunto tarmeño. En La Victoria sienten que necesitan a un defensor, por lo que esta elección cumple con los parámetros requeridos por Pablo Guede y sus colaboradores.

En cuanto a números, el jugador nacido el 1 de enero del 2003 ha disputado 13 partidos en lo que va de la temporada con ADT, siendo titular en 12. Se caracteriza por su carácter y temperamento a pesar de su corta edad, además de su capacidad para ganar por arriba. Eso sí, le cuesta el juego con la pelota en los pies y la salida desde el fondo no es su fuerte.

Si finalmente termina llegando a Alianza Lima, se espera que durante los primeros partidos sea una pieza de recambio hasta que consiga ganarse un espacio en la consideración de Pablo Guede. En tienda victoriana saben que están contra el reloj en esta negociación con ADT, pues este fin de semana inicia el Torneo Clausura; aunque Soto no juegue para no quedar imposibilitado de fichar por otro club, tampoco esperará por tanto tiempo.

Jhair Soto ha disputado 13 partidos con ADT en la Liga 1 2026. (Foto: ADT)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-0 ante Deportivo Cali, Alianza Lima volverá a tener actividad de manera oficial esta semana cuando reciba a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho compromiso está programado para el domingo 19 de julio desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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