En medio de unas semanas tormentosas para Alianza Lima, la dura caída frente a AUDH, en condición de visitante, ha dejado mayores incógnitas sobre el rendimiento del plantel dirigido por Néstor Gorosito que tuvo una campaña de ensueño en la Copa Sudamericana pero que ahora sufre los estragos de haber perdido el foco de la Liga 1. Si bien, los reclamos son constantes por una desigualdad en el torneo, también hicieron un mea culpa sobre lo que deben mejorar en este tramo final.

El cuadro ‘blanquiazul’ no pasa su mejor etapa en el torneo local, al encontrarse prácticamente relegado de la lucha por el título del Torneo Clausura 2025. Ubicándose en el sexto lugar de la tabla, de los doce partidos que se han jugado han alcanzado a sumar 18 puntos que marca una gran diferencia con el líder actual que es Universitario.

Dejando escapar puntos también en el Torneo Apertura, incluso también se complica nuevamente en el acumulado donde aún no tiene definido su cupo directo a la próxima edición de la Copa Libertadores, por lo que en las últimas horas serán clave las decisiones que se puedan tomar para corregir las circunstancias que los vienen perjudicando.

Alianza Lima marcha quinto en el Torneo Clausura 2025 con 18 puntos. (Foto: Liga 1)

Ante esta situación, el director deportivo Franco Navarro ya había sido uno de los primeros en salir a hablar para manifestar las acciones inmediatas que iba a tomar Alianza Lima, haciendo un mes culpa frente a los hinchas por haber descuidado el campeonato nacional.

Pero no fue el único, pues para dar un respaldo a dichas afirmaciones aparecería también Jorge Zúñiga, presidente del Fondo Blanquiazul que utilizó sus redes sociales para pronunciarse por este débil momento por el que pasa el equipo, siendo claro sobre los factores que influyen en esta situación.

“Es momento de pasar del discurso a la acción en todos los estamentos responsables de los resultados deportivos del club. Son horas decisivas y necesitamos unidad y acción inmediata. Nosotros haremos lo propio para unir y actuar con la seriedad que corresponde”, señaló Zúñiga en su cuenta de ‘X’.

Jorge Zúñiga usó sus redes sociales para hablar sobre errores del cuadro 'blanquiazul. (Foto: Captura X)

Si bien destacó que la principal acción para empezar un cambio es ser autocríticos, también resaltó que no hay igualdad en algunas decisiones que se toman en la Liga 1. “La autocrítica del área deportiva es importante, pero no podemos dejar de actuar ante los graves problemas arbitrales y otros hechos que han afectado a nuestro club. Aceptar errores es lo correcto, pero eso no quita que el suelo no está parejo para todos”, agregó.

Finalmente, concluyó coincidiendo con el ‘Pepón’ -citando sus declaraciones- quien expresó que pese a esa incomodidad que sienten por esas incongruencias arbitrales en algunos partidos, no es el momento para que el foco se centre solamente en ello, sino que es el momento para ser conscientes en los actos que ha cometido el equipo que tienen que corregir con inmediatez.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de enfrentar a Alianza Universidad, Alianza Lima volverá a tener actividad el próximo fin de semana cuando reciba a Sport Boys, en el partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 16 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

