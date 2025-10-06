La ausencia de Renato Tapia en la lista de convocados para el amistoso entre Perú y Chile generó incógnitas entre los hinchas de la ‘Bicolor’. No solo porque se trata de uno de los jugadores más experimentados del plantel, sino también porque el volante del Al Wasl publicó un mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta hacia Manuel Barreto, actual entrenador interino del combinado nacional. Frente a la creciente ola de rumores, el estratega nacional decidió aclarar públicamente los motivos de su decisión y la verdadera situación del mediocampista con la Selección Peruana.

Durante la conferencia de prensa que ofreció desde la Videna, Barreto reconoció que la etapa que atraviesa el equipo es una de “transición y renovación”. En ese sentido, explicó que su elección de convocar nuevos nombres no se debe a conflictos personales, sino al deseo de ampliar el universo de futbolistas evaluados con miras a las próximas Clasificatorias Sudamericanas.

“Es una etapa de transición la que me toca liderar. Tenemos claro el universo actual de jugadores que tiene Perú, con futbolistas grandísimos como los que has nombrado, pero también es una realidad que con ese universo hemos quedado en la posición en la que estamos. Necesitamos ampliar opciones y ver rendimientos”, sostuvo Barreto, dejando entrever que su enfoque está puesto en observar nuevos talentos.

El técnico nacional también fue consultado sobre el mensaje que Tapia publicó en su cuenta de ‘X’, donde escribió: “Oh, sorpresa. Levante la mano el que no se lo esperaba”. Si bien evitó responder directamente a la frase, el entrenador dejó en claro que mantiene un profundo respeto hacia el jugador y que su no convocatoria no implica un quiebre con la Selección.

“Hay dos cosas que son indispensables en el fútbol y están ligadas: una son los futbolistas y otra los hinchas. Tengo profundo respeto por ambos. Renato es un grandísimo jugador y se sabe lo que puede dar, y seguramente lo que dará a la selección. Eso ya lo conocemos, pero hay otros jugadores que no tenemos certeza, y en ese camino estamos”, señaló Barreto, quien tras los amistosos volverá a su cargo principal como jefe de la unidad técnica de menores de la FPF.

De esta forma, Barreto quiso zanjar cualquier especulación respecto a una supuesta ruptura con el mediocampista. Más bien, su discurso apuntó a la búsqueda de nuevos valores que puedan aportar al futuro del equipo nacional, sin dejar de reconocer el aporte de figuras consolidadas como Renato Tapia.

Por otro lado, el entrenador destacó que este proceso temporal servirá para analizar de cerca a varios futbolistas del torneo local y del extranjero que aún no han tenido oportunidad de mostrarse con la camiseta blanquirroja. La idea, según explicó, es sentar las bases del recambio generacional que la afición viene pidiendo desde hace tiempo.

Renato Tapia elegido el jugador del mes con el Al Wasl | FOTO: Al Wasl

¿Cuándo jugarán Perú vs. Chile?

Luego de su última derrota por 1-0 a manos de Paraguay, la Selección Peruana volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Chile, en el partido amistoso válido por la fecha FIFA de este mes. Dicho duelo está programado para el viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Bicentenario de La

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

