Luis Ramos, a día de hoy, es el jugador con mejor rendimiento en América de Cali. El delantero de la Selección Peruana, que fue incluido en la primera convocatoria de Manuel Barreto para el amistoso ante Chile de este viernes 10 de octubre, marcó un golazo ante Junior, por los cuartos de final de la Copa Colombia, y suma 11 gritos con la camiseta de los ‘Diablos Rojos’, con el detalle que ya marcó en todos los torneos que disputó: Primera A, Copa Colombia y Copa Sudamericana. Por ello, la directiva escarlata tomó una decisión radical con respecto a su futuro.

Según contó el periodista Carlos Antonio Arango en su programa Zona Libre de Humo, Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, le confirmó que harán uso de la opción de compra por el peruano a Cusco FC, club dueño de su pase. Como se sabe, ‘Lucho’ llegó a préstamo por toda esta temporada al cuadro colombiano, por lo que vínculo en principio finaliza en diciembre.

Sin embargo, desde los altos mandos del América ya tomaron la decisión de adquirir la propiedad del delantero de la Bicolor. De esta manera, los de Cali se adelantan a algunos equipos interesados de la Liga 1, como el caso de Universitario de Deportes, que a mitad de año había mostrado su deseo de reforzarse con Ramos, pero el alto costo de su pase y no llegar a un acuerdo con Cusco FC frenaron la operación.

Luis Ramos se perfila para ser el '9' titular este viernes ante Chile. (Foto: La Bicolor)

Lo que valoran en América de Cali, además de su aporte en la cancha y su cuota goleadora, es el compromiso que ha demostrado con el club colombiano. Luis Ramos pidió a Manuel Barreto ausentarse al inicio de los entrenamientos de la Selección Peruana para jugar este martes 7 de octubre ante Millonarios, por el torneo de Primera A, y luego viajar al Perú. Así, solo se perderá con América el compromiso ante La Equidad, programado para el sábado 11, un día después del amistoso ante Chile.

‘Lucho’ es consciente de su importancia en el América, sobre todo luego de que su competencia en el puesto, Rodrigo Holgado, fue suspendido un año por falsificar documentos para jugar en la Selección de Malasia. En ese sentido, el principal suplente del peruano ahora es el veterano Adrián Ramos, exdelantero de la Selección de Colombia, quien a sus 39 años solo ha ingresado en los últimos seis partidos sin poder anotar.

Por tal motivo, en América de Cali decidieron rápido y en los próximos días harán oficial la renovación de Luis Ramos, quien firmará un nuevo contrato hasta 2028. Además, los ‘diablos rojos’ ven este movimiento como productivo de cara al futuro, en caso el peruano siga con buenos números y aparezcan ofertas de clubes y ligas más potentes.

Este viernes, en el amistoso ante Chile, el exCusco FC también tiene una buena oportunidad para seguir su racha en la Selección Peruana. Sin Alex Valera por lesión, se da por descontado que será el ‘9′ titular ante la ‘Roja’ y buscará anotar su primer gol con la Bicolor, luego de seis partidos en las Eliminatorias sin conseguirlo.

Así anunció América de Cali la convocatoria de Luis Ramos a la Selección Peruana. (Foto: América de Cali)

¿Cuándo jugarán Perú vs. Chile?

Luego de su última derrota por 1-0 a manos de Paraguay, la Selección Peruana volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Chile, en el partido amistoso válido por la fecha FIFA de este mes. Dicho duelo está programado para el viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Bicentenario de La

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

Los convocados de Perú para enfrentar a Chile:





Arqueros : Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (CA Banfield - Argentina).

: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (CA Banfield - Argentina). Defensas : Miguel Araujo (Sporting Cristal), Ánderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México), Renzo Garcés (Alianza Lima), Ánderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca).

: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Ánderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México), Renzo Garcés (Alianza Lima), Ánderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca). Volantes : Erick Noriega (Gremio - Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich - Alemania) y Jairo Concha (Universitario).

: Erick Noriega (Gremio - Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich - Alemania) y Jairo Concha (Universitario). Delanteros: Luis Ramos (América de Cali - Colombia), Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) y Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia).

Luis Ramos (América de Cali - Colombia), Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) y Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia). Sparrings: Fabio Vásquez (Sporting Cristal), D’Alessandro Montenegro (ADT), Edu Villar (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Juan Pablo II) y Víctor Guzmán (Sporting Lisboa - Portugal).

TE PUEDE INTERESAR