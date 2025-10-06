La Selección Peruana, en el próximo amistoso ante Chile de este viernes 10 de octubre, dará inicio a un nuevo proceso con miras al Mundial 2030. De hecho, lo más llamativo son las caras nuevas en la convocatoria de Manuel Barreto, seleccionador interino, aunque algunos nombres brillaron por su ausencia. Uno de ellos fue Alexander Robertson, volante de 22 años que milita en el Cardiff City de la League One (Tercera División de Inglaterra). La FPF hizo las gestiones de reserva con su club para una posible convocatoria, pero el llamado finalmente no llegó.

El futbolista nacido en Inglaterra, de madre peruana y padre australiano, de todos modos se alista para jugar la próxima fecha FIFA: sorpresivamente, y luego de dos años, fue convocado por Australia para los amistosos ante Estados Unidos y Canadá, sedes del próximo Mundial 2026, donde también clasificaron los ‘Socceroos’. Robertson se unió en las últimas horas a la convocatoria de los oceánicos y el seleccionador Tony Popovic explicó el llamado del volante, quien no juega desde julio y acabo de salir de una lesión.

“Alex (Robertson) se ha puesto a disposición de los ‘Socceroos’. Quiere jugar para Australia y nos lo informó hace un mes. Desde entonces, lo estamos siguiendo con el personal médico y físico que han estado en contacto regular con él. Así que lo convocamos y sentí que era un buen momento para ver dónde se encuentra ahora (futbolísticamente)”, detalló el DT de los ‘canguros’.

Convocatoria de Australia para los amistosos ante EE.UU. y Canadá con Alex Robertson. (Foto: FA)

En principio, Manuel Barreto y el comando técnico de la Selección Peruana decidieron no convocar a Alex Robertson para el amistoso ante Chile porque acaba de salir de una lesión en Cardiff City y no suma minutos hace tres meses, por lo que su idea era citarlo para la fecha FIFA de noviembre; sin embargo, el llamado de Australia genera un cambio de planes en la Videna a corto plazo.

“Sé que no tiene minutos, pero necesito entender su situación en Cardiff. Esta es una oportunidad para ver realmente su nivel actual y cómo se desenvuelve en nuestro entorno”, agregó Popovic, DT de Australia. Si bien no quiso confirmarlo, es probable que la convocatoria de Robertson por los ‘Socceroos’ sea una medida para ‘asegurar’ al futbolista de cara al futuro. Eso sí, mientras no juegue oficialmente por dicha selección, seguirá siendo elegible por Inglaterra –su país de nacimiento– o Perú –el país de su madre–.

Además, este llamado para Robertson no asegura su lugar en la lista definitiva de Australia para el Mundial 2026. “Esperamos que tenga minutos de juego para entender dónde está su nivel base sin fútbol. Y luego, si lo consigue, que anticipamos que lo hará, le daré la oportunidad de ser seleccionado para el Mundial 2026 y, si no, tenemos luego la Copa de Asia 2027”, señaló Popovic.

Si bien estas declaraciones y la noticia de que la prioridad de Alexander Robertson es Australia no son una novedad, tampoco lo descarta del todo de vestir la camiseta de la Selección Peruana a futuro. Cabe recordar el caso de Gianluca Lapadula, que tenía como primera opción a Italia, donde disputó algunos amistosos, y luego decidió representar al Perú, al igual que Robertson el país de su madre.

Alexander Robertson juega en Cardiff City desde la temporada 2024/25. (Foto: Cardiff City)

¿Cuándo jugarán Perú vs. Chile?

Luego de su última derrota por 1-0 a manos de Paraguay, la Selección Peruana volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Chile, en el partido amistoso válido por la fecha FIFA de este mes. Dicho duelo está programado para el viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Bicentenario de La

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

Los convocados de Perú para enfrentar a Chile:





Arqueros : Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (CA Banfield - Argentina).

: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (CA Banfield - Argentina). Defensas : Miguel Araujo (Sporting Cristal), Ánderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México), Renzo Garcés (Alianza Lima), Ánderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca).

: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Ánderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México), Renzo Garcés (Alianza Lima), Ánderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca). Volantes : Erick Noriega (Gremio - Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich - Alemania) y Jairo Concha (Universitario).

: Erick Noriega (Gremio - Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich - Alemania) y Jairo Concha (Universitario). Delanteros: Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali - Colombia), Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) y Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia).

Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali - Colombia), Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) y Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia). Sparrings: Fabio Vásquez (Sporting Cristal), D’Alessandro Montenegro (ADT), Edu Villar (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Juan Pablo II) y Víctor Guzmán (Sporting Lisboa - Portugal).

