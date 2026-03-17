El último fin de semana, en medio del partido entre Universitario de Deportes y UTC, los futbolistas del cuadro visitante Ángelo Campos y Piero Serra denunciaron ante el árbitro Michael Espinoza que habían recibido insultos racistas desde la tribuna sur del Estadio Monumental, previo a la ejecución del penal que significó el 2-0 definitivo a favor de los cremas. En ese sentido, este martes se reveló el informe arbitral en donde se confirmó que sí hubo el mencionado acto discriminatorio en contra de los jugadores del conjunto cajamarquino.
Según redactó Michael Espinoza en su informe arbitral, todo comenzó al minuto 97′, justo instantes después de haber sancionado la pena máxima a favor de Universitario. En ese momento, después de confirmarle a Piero Serra el penal en contra de UTC, el futbolista le pidió que escuchara los sonidos que provenían de la tribuna sur, ya que estos tenían una connotación racial.
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