Julio César Uribe habló en el Aeropuerto Jorge Chávez antes de partir rumbo a Iquitos para el estreno de Sporting Cristal en la Copa Caliente. El director deportivo del cuadro celeste fue consultado por las versiones que acercan a Ian Wisdom a Universitario y se refirió a la posibilidad de que el jugador salga cedido a préstamo.

En las últimas horas tomó fuerza la versión de un posible acuerdo entre Universitario y Sporting Cristal. Según trascendió, el club de Ate cedería a préstamo a José Rivera al conjunto rimense, mientras que los celestes permitirían que Ian Wisdom juegue en tienda crema hasta finales del 2026.

La versión generó gran expectativa entre los hinchas de Universitario, quienes ven en Ian Wisdom a una de las jóvenes promesas del fútbol peruano. Además, parte de la afición crema mantiene ciertas reservas respecto a José Rivera debido a algunos episodios y declaraciones recientes. En contraste, los seguidores de Sporting Cristal han mostrado su rechazo ante una eventual salida del mediocampista, al considerarlo uno de los principales proyectos del club y confiar en que, bajo la dirección de Roberto Mosquera, pueda asumir un rol más importante en el equipo.

“Nosotros no lo hemos mencionado, no se de donde pudo salir esa noticia y no puedo pronunciarme sobre algo que no conozco”, respondió de manera tajante Julio César Uribe, director deportivo de Sporting Cristal.

Más adelante, se le preguntó si considera conveniente o no ceder jugadores a clubes que compiten directamente por los mismos objetivos deportivos. “Cada uno tiene su filosofía, su forma de ver las cosas, de actuar y nosotros tratamos de simplemente cumplir nuestro propósito respetando lo que quieren nuestros adversarios también”, agregó.

Por otro lado, Julio César Uribe también se refirió al proceso de adaptación que atraviesa el plantel tras los recientes cambios dentro de la institución. El director deportivo destacó el compromiso del grupo y expresó su confianza en que el buen ambiente que se vive en el equipo se refleje pronto en el rendimiento deportivo y en la obtención de resultados positivos.

“Están disfrutando la nueva etapa, se han integrado de manera muy simple porque cuando se encuentra uno con muchas buenas personas todo fluye y ojalá que en esa interpretación que estamos observando de lo externo se encuentren los resultados que es lo que más vamos a buscar”, sentenció el ‘Diamante’ a los medios de comunicación el aeropuerto.

Finalmente, en el reciente Torneo Apertura, Ian Wisdom ha participado en 16 compromisos con Sporting Cristal, registrando un gol y una asistencia como parte de sus estadísticas individuales.

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