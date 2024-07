Hace tres años, en el debut del surf en Tokio 2020, Sol Aguirre recién alcanzaba la mayoría de edad y ese mismo año se terminó proclamando por tercera vez campeona sudamericana junior. No se perdió la actuación histórica de la delegación de tablistas en las playas de Japón; ser espectadora de ese momento la impulsó a luchar por el sueño olímpico. A finales de febrero, y gracias a que logro avanzar a la ronda 5 del ISA World Surfing Games, obtuvo lo que estaba soñando: el boleto a París 2024.

Con 21 años, Sol Aguirre vivirá sus primeros Juegos Olímpicos en un par de días, (debuta el 27 de julio en las playas de Tahiti) y Depor conversó con ella para conocer cómo está viviendo la previa al debut en Paris 2024, lo que espera de sus primeras rivales (la española Janire Etxabarri y la francesa Vahine Fierro), así como la preparación que ha tenido para llegar en las mejores condiciones a su estreno en la isla de la Polinesia Francesa.

¿Cómo están las expectativas a poco del debut en París 2024?

De todas maneras hay un poquito de nervios, de querer ya estar compitiendo, pero estoy contenta, lista para darlo todo en Tahiti.

¿Cómo han sido estos meses de preparación?

Mi preparación no ha parado, he tenido varias competencias de por medio. Ha sido bueno para competir y agarrar ritmo, estuve un mes en Tahiti, me fue súper bien, así que estoy lista para dar lo mejor de mí en los Juegos Olímpicos.

Has estado entrenado en Tahiti, ¿cómo están las olas?

Las olas de Tahiti son fuertes, son arriesgadas, no es una ola fácil por más de que se vea perfecta. Es una ola en la que tienes que estar bien concentrada y no dudar de ti, para eso estamos listos.

¿Ya habías competido en esas playas?

Nunca he competido en esa playa, será mi primera vez.

¿Qué sabes sobre tus rivales?

Sí, de todas maneras será un heat difícil, las dos corren, tienen distinta parada, yo soy la única regular, pero son muy buenas amigas mías, ya las conozco así que no hay nada nuevo en sí. Solo queda ir con todo, es lo que hay que hacer.

En un circuito donde todo el mundo se conoce, ¿cómo sacar ventaja? ¿con la decisión de tomar una ola?

Sí, totalmente. Creo que igual la local tiene un poco más de ventaja porque viene corriendo toda su vida este tipo de olas; es más, ganó un campeonato ahí. Igual uno nunca sabe qué va a pasar al momento de correr la ola, no se sabe cómo va a estar la dirección. Será cuestión de ver el mar ese mismo día, porque en realidad puede cambiar todo.

Van a ser tus primeros Juegos Olímpicos, ¿te imaginabas estar viviendo este momento?

No, no me lo imaginaba hasta este año.

Hace tres años, el surf debutó como deporte olímpico, ¿seguiste la competencia en ese entonces?

En ese momento, estaba deseando haber competido en los Panamericanos, que no les di mucha importancia, porque me fui al Mundial Junior de la WSL, pero me di cuenta que los Juegos Olímpicos son lo máximo de todo. Sí me arrepiento un poquito de no haberla luchado más, porque aparte era muy pequeña, pero de todas maneras me dio ganas de conquistar el sueño olímpico.

¿Qué objetivo te has trazado para París 2024?

Dar lo mejor de mí y luchar para conquistar la medalla.

¿La medalla es posible de acuerdo a las rivales que te ha tocado en primera ronda?

Si, yo creo que todo es posible.

¿Tu familia te acompaña en Tahiti?

Estoy con mi equipo, pero mi mamá va a ir a ser espectadora. Siempre que pueda [ella] me ve competir, será una motivación extra.

Sol, mensaje final...

Gracias a todos por el apoyo, que nos manden las mejores energías. Nosotros como atletas vamos a darlo todo, alma, corazón, sangre. Como buenos peruanos, la unión hace la fuerza y a representar a Perú de la mejor manera.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR