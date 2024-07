La noche del martes, el aeropuerto Jorge Chávez fue escenario de gran actividad con la llegada de Kevin Quevedo en su retorno a Perú, proveniente de la Universidad Católica de Ecuador, para reintegrarse a Alianza Lima. El futbolista aprovechó la ocasión para compartir sus expectativas sobre su regreso al cuadro blanquiazul para el Torneo Clausura 2024. Posteriormente, el miércoles 24 de julio, el jugador se sumó a los entrenamientos del conjunto dirigido por Alejandro Restrepo, preparándose para el clásico contra Universitario, este viernes, mientras espera la llegada de su documentación necesaria.

En sus declaraciones iniciales, el extremo expresó su entusiasmo por volver a portar los colores de la camiseta aliancista. Además, comentó que anhela revivir la atmósfera del estadio y el fervor de la afición, con la esperanza de devolverles ese apoyo con su desempeño en los compromisos.

“Me siento muy comprometido, desde ya con el equipo y muy preparado para lo que viene. El amor y cariño que le tengo a la camiseta, la verdad muy lindas regresar a casa. Estoy muy feliz, no me imagino de nuevo volver a casa con esa gente linda y el estadio lleno. La verdad que estoy esperando ese momento y bueno retribuirle dentro del campo a la hinchada blanquiazul”, comenzó diciendo.

Posteriormente, cuando se le consultó acerca de su potencial participación en el clásico que se disputará en el Monumental, el deportista no descartó la posibilidad de estar en el campo. Sin embargo, subrayó que su presencia está condicionada a la recepción oportuna de los papeles requeridos para formalizar su incorporación al plantel: “Depende que los documentos lleguen lo más rápido y estar a disposición del equipo”, agregó.

Según información obtenida por Depor, Kevin Quevedo asumiría el rol de segundo delantero en el esquema táctico de Restrepo, posicionándose detrás de Hernán Barcos. Durante su tiempo en el cuadro ecuatoriano, el peruano ya había desempeñado una función similar, operando justo detrás del delantero titular. Es relevante mencionar que, de ser requerido, el futbolista también está capacitado para desempeñarse como carrilero.

A su edad, el peruano cuenta con una considerable experiencia, y su regreso al cuadro aliancista será un gran estímulo, especialmente considerando su historial en el club. En sus anteriores temporadas con los blanquiazules, especialmente en 2017, 2018 y 2019, Quevedo se destacó al ganar el título nacional en su primer año y alcanzar el subcampeonato en las siguientes campañas (en esa primera campaña, marcó cuatro goles en un duelo ante Juan Aurich).





¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Lima por el Clausura 2024?

Por otro lado, el clásico de los clásicos del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima se jugará este viernes 26 de julio a partir de las 8:30 de la noche en países como Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil y Uruguay, el choque se podrá ver desde las 10:30 p.m. Mientras que en Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela, la pelota empezará a rodar desde las 9:30 p.m.

¿En qué canales pasan el el Clásico del Torneo Clausura 2024?

Asimismo, la transmisión del partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima estará a cargo, en exclusiva, por la señal de GOLPERU, canal que solo encontrarás en la parrilla de Movistar TV. Para ver el encuentro en streaming puedes seguirlo por Movistar Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

