Kevin Serna contra el tiempo: sus últimas horas en suelo peruano son un hecho. Así lo confirmó su representante, Narciso Algamis, quien detalló cómo va la operación del colombiano con Fluminense. Algamis precisó que el jugador ya se despidió de todos sus compañeros y la directiva de Alianza Lima ( ver nota aquí ), y también está tramitando los últimos documentos necesarios para viajar a Brasil, programado para este lunes 15 de julio por la noche. Horas más tarde, arribará a Río de Janeiro para vivir una nueva experiencia en el fútbol. Por otro lado, también habló sobre el futuro de Yordi Vílchez y Jesús Castillo, indicando que, por el momento, su salida del club de La Victoria no se llevará a cabo.

El traspaso de Kevin Serna al fútbol brasileño es uno de los más importantes realizados por Alianza Lima en los últimos años. Ante esto, el representante del jugador brindó detalles de cómo se dio esta venta. “Estamos todos contentos y espero que Kevin se adapte rápido (al Campeonato Brasileño de Serie A) y ande bien”, fueron las primeras palabras de Narciso Algamis. Asimismo, agregó. “Como gestión fue complicada, no fue fácil pero estamos contentos con el resultado”, comentó para Depor.





“Ahora Kevin corriendo, está haciendo los papeles y documentando cosas. Todo muy rápido, todo muy ya”, precisó e indicó que el vuelo del jugador desde Perú sale a las 7 de la noche para llegar aproximadamente a las 11 de la noche a Brasil. “Viajamos esta noche y ya está todo. Kevin terminando todas sus cosas y faltan algunos documentos que estamos recabando pero ya está todo”, aseveró.

Por otro lado, Algamis indicó que él no detallará información sobre cuánto fue el dinero del traspaso de su representado y que esa información debe ser brindada por Alianza Lima. De igual forma, habló de cómo fue la despedida de Serna con sus compañeros y la directiva del club. “Estuvo en el complejo de Lurín para despedirse de sus compañeros y de la gente. Ahora está en su casa haciendo tramites para su viaje a Brasil”.

Por la mañana, el colombiano de 26 años, a través de un video, indicó que le gustaría volver al club de La Victoria más adelante, donde también aprovechó para despedirse de la hinchada. “Él quedó encantado y nos olvidemos que él está desde diciembre y está encantando con el club y con todos”, comentó Narciso. Además, detalló como Fluminense inició su interés por Serna. “Hizo una muy buena Copa Libertadores... el mundo mira el fútbol peruano cuando juega este torneo, antes es muy difícil”, precisó.

Tras la venta del extremo derecho, los Blanquiazules pierden una pieza importante en el ataque, algo que el representante sabe muy bien. “Se le va una pieza titular den el equipo, no es fácil para el club tampoco”, indicó. A su vez, agregó que es difícil para el fútbol peruano exportar jugadores a otras ligas internacionales, siendo la nuestra una de las que se encuentra en la zona inferior de ese listado. “Lamentablemente acá en el Perú creo que es el último país de Sudamérica en exportar jugador. no puede ser que Venezuela venda más futbolista que Perú. Hay algo que está mal y que debemos trabajar de la mano. Si no todos no todos trabajamos de la mano parejo, va estar complicado”, finalizó Algamis.





¿Cuál es el futuro de Yordi Vílchez y Jesús Castillo?

Por otro lado, Narciso Algamis habló sobre sus otros dos representados: Yordi Vílchez y Jesús Castillo. En los últimos días, se comentó sobre su posible salida de Alianza Lima. Ante esto, Depor consultó si era una opción o cuál sería el futuro de ambos jugadores ahora que ya comenzó el torneo de Clausura. “No ni una. Se quedan en su club para respetar su contrato. Estamos a mitad de año. El libro está abierto pero no hay nada realidad”, aseguró.

Narciso Algamis habló sobre el futuro de Yordi Vílchez y Jesús Castillo. (Vídeo: José Varela).





El duro reto de Kevin Serna en Fluminense

El 2023 de Fluminense fue una temporada de ensueño. Si bien quedó séptimo en el Brasileirao, logró consagrarse campeón de la Copa Libertadores por primera vez en su historia tras derrotar en el alargue a Boca Juniors. Este título no solo trajo una inmensa alegría a la afición, sino también consolidó a Fluminense como uno de los grandes equipos del continente, siendo un logro histórico para el club y sus seguidores.

Sin embargo, el 2024 está siendo un año de pesadilla para los cariocas. Tal como refleja la tabla de posiciones, el vigente campeón de la Copa Libertadores marcha en el último puesto (20 de 20) del Brasileirao con solo ocho puntos luego de conseguir solo una victoria, cinco empates y diez derrotas. Este rendimiento sorprendió a muchos, considerando el éxito reciente en la competición continental y las altas expectativas para la temporada.

En este contexto, Kevin Serna llega con la responsabilidad de revertir el mal momento del ‘Flu’. Su fichaje generó esperanza entre los hinchas, quienes confían en su talento y capacidad para aportar frescura y dinamismo al ataque del equipo. Además, el entrenador expresó su confianza en el colombiano, esperando que su incorporación genere una nueva energía en el grupo.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR José Varela Todo el acontecer de Alianza Lima. Primicias, entrevistas, informes especiales, transmisiones en vivo. Su trayectoria comienza el año 1998 en la Revista Gente. Posteriormente, diario Todo Sport y Líbero. Actualmente en Depor. 25 años de carrera. Estudió en la Universidad San Martín de Porres.