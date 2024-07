Cristian Benavente arribó al puerto con la finalidad de buscar mejores oportunidades y seguir mostrando su fútbol. Tras su paso por César Vallejo, el atacante nacional llegó a Sport Boys con el objetivo de sumar minutos en el campo y ahora tiene como primer plan meterse en el once titular de Juan Alayo. El ‘Chaval’, que estuvo alejado de las canchas debido a una lesión en la rodilla, indicó que esto es cosa del pasado y que se encuentra bien físicamente. Asimismo, resaltó que siempre buscará un lugar donde lo valoren, porque aún tiene mucho por demostrar.

Desde su llegada a la Liga 1 con Alianza Lima, las lesiones han sido un verdadero obstáculo en su carrera futbolística. Sin embargo, Benavente no baja los brazos y considera que volverá a tener el gran nivel que lo hizo estar en el foco del fútbol. Tras no ser considerado por César Vallejo, el ‘Chaval’ optó por explorar otras opciones, siendo Sport Boys una de las que le interesaba plenamente. “Estoy contento de estar aquí, conociendo a los compañeros y el club. Contento de que el equipo haya ganado hoy, nos da una gran posibilidad de seguir peleando el objetivo y esto surgió antes de terminar la última semana de preparación, lo recibí con ganas y acepté”, aseguró Cristian para las cámaras de GOLPERU.

El volante de 30 años superó las lesiones que lo alejaron del campo. Aquella lesión no le permitió meterse y ser considerado por el comando técnico de la UCV. Ante esto, indicó que siempre buscará estar en un lugar donde lo tengan en cuenta, y Sport Boys se mostró muy interesado en tenerlo entre sus filas. “Físicamente estoy muy bien y es por eso que quiero encontrar un lugar en el cual tenga más continuidad, estoy para jugar, soy ambicioso y si tengo la oportunidad de estar en un sitio que se me valora más, me voy ahí”, indicó.

“He encadenado dos lesiones en la rodilla, pero estoy bien y es por eso que decidí salir porque estoy para competir”. agregó Benavente, resaltando que no fue considerado por los ‘Poetas’ debido a que sus lesiones limitaron su capacidad para demostrar su mejor rendimiento. Ante eso, migró a otro equipo donde pueda tener más opciones para jugar, lo cual considera lo mejor para su carrera futbolística.





¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Sport Boys?

Por la Fecha 2 del Clausura, Sporting Cristal y Sport Boys está programado para iniciar este sábado 20 de julio a las 3:15 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 5:15 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 4:15 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:15 p.m. y en España a las 10:00 p.m.





¿En qué canales ver Sporting Cristal vs Sport Boys?

El partido entre Sporting Cristal y Sport Boys será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.





