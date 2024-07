Kevin Serna vive sus últimas horas en suelo peruano previo a su viaje para fichar por uno de los equipos más grandes de Brasil: Fluminense. Este gran salto en su carrera futbolística es un paso importante para el extremo derecho, que se encuentra feliz por esta nueva oportunidad, pero asimismo, una parte de él muestra un pesar por dejar a sus compañeros, amigos y a la hinchada de Alianza Lima, que desde el primer momento le mostró su apoyo. En ese contexto, el colombiano brindó un emotivo mensaje a todo el pueblo blanquiazul y resaltó que, en algún momento, le gustaría volver a colocarse la camiseta del equipo de La Victoria. Además, les deseó los mejores éxitos a toda la institución en esta segunda parte del torneo.

Mediante un video de su agencia de representación, Fútbol Pro, el destacado jugador no dudó en despedirse de su ahora exequipo con unas emotivas palabras de agradecimiento. “Quería despedirme de toda esta linda hincha que siempre me estuvo apoyándome; agradecerles por todo ese cariño y aprecio que en este poco tiempo pudimos compartir, me hicieron sentir”, fueron sus primeras palabras de Serna.





Asimos, agregó. “Gracias por toda esa pasión; gracias por demostrarme que en cada partido Alianza Lima es el más grande del Perú y gracias por todas esas cosas que pudimos vivir y me hubiera encantado que sean mucho más pero esto es un hasta pronto... porque sé que en algún momento volveré para seguir con esta linda historia”, dijo colombiano que fichará por uno de los equipo más importantes de todo el Campeonato Brasileño.

“También agradecerle a la directiva que siempre estuvo ahí por la confianza, como al cuerpo técnico, agradecer a mis compañeros por todo ese apoyo que me brindaron; agradecerle a todas las personas que se hicieron responsables de que yo llegara hasta aquí y agradecerle a mi representante que hizo todas las cosas para que llegue al más grande”, complementó Kevin, quien vivirá su primera experiencia en el fútbol brasileño.

Por último, Serna cerró su mensaje indicando que desde que se puso los colores de los blanquiazules, su dedicación por dejar todo siempre estuvo presente y ahora desea lo mejor al equipo en lo que les viene. “Espero dejar lindas experiencias aquí, porque siempre deje todo por esta camiseta que nunca me guardé nada y ahora me voy con esa sensación que siempre dejé la vida y el alma por este club... gracias y nos vemos pronto”, finalizó.





Alianza Lima despide a Kevin Serna con emotivo video

Serna no fue el único que dedicó un emotivo video de despedida. Como respuesta, Alianza Lima, a través de sus redes sociales, realizó una recopilación de Kevin vistiendo los colores blanquiazules, desde su llegada hasta el partido donde jugó contra Fluminense (ahora su nuevo equipo). En el video, se muestran sus goles y festejos junto a sus compañeros, culminando con una sentida frase de despedida: “¡Gracias por ponerle corazón!”.

Asimismo, en la descripción del post, se pueden ver dos mensajes que también demuestran su aprecio por el extremo derecho. “Gracias por las alegrías que nos diste, Kevin”, también agregaron otro más. “Está siempre será tu casa, muchos éxitos”. Así, el jugador de 26 años pone punto final, por ahora, a su etapa con Alianza Lima, donde jugó 23 partidos en la Liga 1 y Copa Libertadores, marcando tres goles y brindando tres asistencias.

Alianza Lima despide a Kevin Serna con emotivo video en redes sociales. (Vídeo: @ClubALoficial).





El duro reto de Kevin Serna en Fluminense

El 2023 de Fluminense fue una temporada de ensueño. Si bien quedó séptimo en el Brasileirao, logró consagrarse campeón de la Copa Libertadores por primera vez en su historia tras derrotar en el alargue en la recordada final contra Boca Juniors en el Maracaná. Este título no solo trajo una inmensa alegría a la afición, sino que también consolidó a Fluminense como uno de los grandes equipos del continente, siendo un logro histórico para el club y sus seguidores.

Sin embargo, el 2024 está siendo un año de pesadilla para los cariocas. Tal como refleja la tabla de posiciones, el vigente campeón de la Copa Libertadores marcha en el último puesto (20 de 20) del Brasileirao con solo ocho puntos luego de conseguir solo una victoria, cinco empates y diez derrotas. Este rendimiento ha sorprendido a muchos, considerando el éxito reciente en la competición continental y las altas expectativas para la temporada.

El equipo ha enfrentado una serie de desafíos, incluyendo lesiones de jugadores clave, problemas de consistencia en el desempeño y quizás un desgaste físico y emocional tras la exigente campaña de la Libertadores. La presión sobre el cuerpo técnico y los jugadores es palpable, y los aficionados esperan un cambio de rumbo urgente.

En este contexto, Kevin Serna llega con la responsabilidad de revertir el mal momento del ‘Flu’. Su fichaje ha generado esperanza entre los hinchas, quienes confían en su talento y capacidad para aportar frescura y dinamismo al ataque del equipo. Serna, conocido por su velocidad, habilidad técnica y capacidad para marcar goles decisivos, tiene la oportunidad de convertirse en un héroe para Fluminense en esta complicada temporada.

Además, el entrenador ha expresado su confianza en Serna, esperando que su incorporación al equipo traiga una nueva energía y mejore la cohesión del grupo. La afición de Fluminense, conocida por su pasión y lealtad, ha mostrado su apoyo incondicional, pero también demanda resultados inmediatos para evitar el descenso y recuperar la gloria perdida.

Serna le llenó los ojos al Fluminense en los duelos de Libertadores (Foto: AFP).





¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Alianza Atlético?

Alianza Lima vs. Alianza Atlético se disputará el sábado 20 de julio. El inicio del encuentro está fijado para las 7:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 9:00 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 8:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 6:00 p.m.





¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Alianza Atlético?

Alianza Lima vs. Alianza Atlético será transmitido por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.