El tema Zambrano

El futuro profesional de Carlos Zambrano continúa en incertidumbre, ya que -pese a tener contrato con Alianza Lima- viene entrenando apartado del primer equipo y, más allá de que en los últimos días se habló de la chance de que pueda quedarse en el club íntimo, Depor pudo conocer que en el área deportiva no hay un consenso con respecto a su permanencia. N o hay luz verde desde del área deportiva para que el jugador continúe.

¿Cuál es la razón para? De hecho, a inicio de año se había enfatizado en que el ‘Kaiser’ no calzaba en el perfil de futbolista para esta temporada . Por otro lado, se sabe que el también defensor Yordi Vílchez presenta una lesión importante y esto haría más necesaria la estadía de Zambrano. Sin embargo, el área deportiva todavía no ha tomado una decisión al respecto, pero tienen el tiempo en contra ya que este 26 de febrero se cierra el libro de pases para poder inscribirlo.





El cambio de fórmula

Más allá de que el sistema con línea de cuatro les otorgó una victoria el fin de semana pasado, esta vez Alejandro Restrepo ensayó un equipo volviendo a la línea de tres conformada por Jiovany Ramos, Renzo Garcés y Juan Pablo Freytes. Por el resto del once, se presentaron algunas sorpresas como la consideración de Jesús Castillo en lugar de Sebastián Rodríguez y de Jhamir D’Arrigo en lugar de Kevin Serna sobre la banda derecha.

De esta manera, el once que paró Restrepo faltando tres días para el duelo fue con Saravia; Ramos, Garcés, Freytes; D’Arrigo, Arregui, Castillo, Cabellos, Lagos; Waterman y Barcos. Sin embargo, la oncena definitiva todavía se definirá entre el viernes y sábado, todo apunta a que Kevin Serna volvería a ser titular y la duda se encontraría sobre la banda izquierda entre D’Arrigo y Lagos.

Por otro lado, para este encuentro, el entrenador A lejandro Restrepo no podrá contar con Yordi Vílchez, quien padece una lesión que lo ha venido marginando de los dos últimos encuentros y todavía no se conoce cuándo estará de retorno a las canchas, pero se estima que se pierda un par de fechas más. Por el resto, a excepción de Ángelo Campos por inhabilitación, se cuenta con todo el plantel a disposición. Para este encuentro, se conoció que el árbitro asignado para el duelo será Boris Santos y, por su parte, el equipo de Alianza Lima entrenará este viernes en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador a partir de las 4:00 pm.

En tanto a la inhabilitación de la tribuna popular sur, hace unos días Alianza Lima envió una carta al Premier Alberto Otárola negándose a cerrarla para el duelo de este domingo alegando que no han cometido ninguna infracción. Por su parte, Otárola respondió el último jueves que se mantiene firme su posición: “Hubo una discrepancia con Alianza, pero la decisión está tomada: no habrá público en la tribuna sur . Por encima de un equipo de fútbol, está la seguridad”, enfatizó a la prensa. De ser así, no se habilitará la tribuna popular sur para este encuentro, aunque todavía se espera una respuesta de Alianza Lima en las próximas horas









Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO