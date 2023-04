En el campeonato nacional, Alianza Lima marcha bien liderando la tabla de posiciones. Sin embargo, su deuda sigue vigente en la Copa Libertadores. Hace 30 partidos que los íntimos no saben lo que es ganar en este torneo continental. Este jueves tendrán otra oportunidad de quebrar esa mala racha cuando visiten en Paraguay a un complicado Libertad. Pero, ¿Cuáles son las dudas con las que llega el cuadro blanquiazul?

El equipo de Guillermo Salas arriba con la tarea urgente de sumar tres puntos luego de igualar en casa, sin goles, contra Paranaense de Brasil (aunque un empate, considerando el rival, no estaría mal). Las grandes incógnitas son si arrancará Christian Cueva y Gino Peruzzi, y si Gabriel Costa se recuperará a tiempo para el cotejo. También está la duda sobre, si en el medio, iniciará la dupla de volantes conformado por Josepmir Ballón y Jesús Castillo o la de Jairo Concha y Andrés Andrade.

¿Debe jugar ‘Aladino’?

Christian Cueva se ha estado recuperando de una lesión que sufrió en su rodilla derecha durante el partido contra Atlético Grau. Estuvo ante Paranaense, pero luego su molestia recrudeció y no pudo jugar ante Alianza Atlético. Recién regresó a la acción en la jornada pasada: en el cotejo contra Cantolao, ingresando en el minuto 78. “Cueva no ha podido entrenar al 100% por la inflamación en la rodilla. No ha podido entrenar al máximo. El partido se dio para que pueda jugar unos minutos y lo hizo muy bien. Va a ir mejorando su rendimiento futbolístico”, indicó Salas sobre el tema.

En el encuentro contra el ‘Delfín’, en los casi 12 minutos que estuvo en cancha, ‘Aladino’ estuvo preciso: dio cuatro pases buenos de cinco, y ganó los dos duelos uno a uno que tuvo. Es un jugador determinante, de eso no hay duda, pero actualmente no se encuentra en su máximo nivel debido a que aún no se recupera completamente. Es posible que, tal como ocurrió con Cantolao, ‘Chicho’ lo utilice ante Libertad como jugador de recambio y lo mande al campo durante el segundo tiempo en caso lo requiera.

¿Llega Costa?

El extremo derecho Gabriel Costa es un titular indiscutible en la oncena de ‘Chicho’ Salas. No obstante, durante el partido contra Cantolao sufrió una lesión, por lo que tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo (el mismo pidió su cambio). Lo más probable que es no llegue al enfrentamiento contra el club paraguayo. ¿Y quién podría tomar su lugar? La primera opción que surge es Franco Zanelatto.

El joven de 22 años ya ha jugado como extremo derecho en cuatro oportunidades en lo que va de la temporada. Frente a Cienciano, incluso, fue titular en esa posición ante la no convocatoria de Gabi Costa. Y no lo hizo mal. Zanelatto anotó los dos goles que le dieron la victoria a los íntimos sobre el ‘Papá’. En una fecha previa, también le había marcado a Atlético Grau. Está en un buen momento y podría ser el remplazo de Costa este jueves.

¿Alineará a Peruzzi?

Gino Peruzzi es titular en el conjunto victoriano, pero estuvo cuatro fechas sin jugar debido a un esguince en el tobillo derecho. Se perdió los duelos contra Sport Huancayo, Atlético Grau, Cienciano y Alianza Atlético. Y frente a Cantolao, en la última fecha disputada, no arrancó. Sin embargo, ante la lesión de Gabi Costa, ‘Chicho’ Salas decidió meterlo al campo de juego. Ingresó en el minuto 41.

No jugó su mejor partido, pero fue agarrando ritmo. Ahora, la incógnita es si el entrenador grone lo alineará desde el inicio contra Libertad. Podría ser arriesgado si es que Peruzzi no se ha recuperado completamente. Y es que el encuentro contra el cuadro paraguayo será de mucha exigencia. Pero si el argentino ya está en su 100% será de mucha ayuda, pues es un jugador clave en el combinado blanquiazul.

¿Qué dupla de volantes usará?

En sus diferentes partidos, ‘Chicho’ ha estado usando dos diferentes duplas de centrales: una conformada por Ballón y Castillo -con Cueva o Andrade más tirados hacia adelante- y otra por Concha y Andrade -con Ballón o Castillo tirados hacia atrás-. La primera es un poco más defensiva y ya la utilizó en el cotejo contra Paranaense que quedó igualado sin goles en Matute, mientras que la segunda es más ofensiva.

Considerado que hay pocas opciones de que ‘Aladino’ arranque, posiblemente Salas opte por Concha y Andrade, con Ballón atrás. De hecho, recientemente utilizó a este trío de mediocampistas en la goleada de 3-0 sobre Cantolao. Hay que tomar en cuenta que el técnico blanquiazul ha advertido que van “a ir a buscar el partido contra Libertad en Paraguay”. No obstante, el dúo Ballón y Castillo no está descartado.

